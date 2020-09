Exigen que Zedillo sea investigado y llevado a juicio por caso Acteal

Que se juzgue al ex presidente Ernesto Zedillo por el caso Acteal exigió un sobreviviente de la matanza.

“Exigimos que se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León y toda su cadena de mando.

“Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos”, refirió, a nombre de la organización civil “Las Abejas”, Fernando Luna Pérez.

Además del ex titular del Ejecutivo federal, el sobreviviente de la matanza de Acteal señaló a Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador del estado de Chiapas, así como a Emilio Chuayffet y Enrique Cervantes, ex titulares de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, respectivamente.

La exigencia de Luna Pérez tuvo lugar en el marco del “Acto de reconocimiento de responsabilidad: A 22 años de la masacre de Acteal, Chiapas”, hecho que calificó como un crimen de Estado.