Exhibirán a partidos que no aporten la mitad de sus recursos

El Presidente López Obrador espera que a más tardar mañana, los partidos políticos anuncien que entregan la mitad de sus presupuestos, y se dará a conocer “quién es quién” públicamente.

Dijo que hoy se recogerá la opinión de cada dirigente.

Y que lo hace por la emergencia sanitaria y porque tiene facultades.

Los partidos políticos son entidades de interés público, según la Constitución.

“Quien lo va a hacer en efectivo y quién en especie”, dijo.

‘NO VIAJEN EN SEMANA SANTA’

López-Gatell dijo que es bueno que la pandemia vaya lenta, aunque se extienda hasta agosto o septiembre.

Expresó que viene la Semana Santa, pero no son vacaciones, con lo que explica que no salga de su casa, que no viaje.

Eso implicaría que se disemine al virus a las comunidades.

Agregó que se ha actuado ya en reclusorios, pero hace falta hacerlo con personas en situación de calle.