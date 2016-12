Ex vocero de Padrés obtiene libertad condicional

El ex secretario de Comunicación Social del gobierno estatal -en la administración del panista Guillermo Padrés Elías-, Jorge Morales, obtuvo libertad condicional tras cubrir una fianza, por resolución del juez que conoce de la causa.

El gobierno del estado de Sonora confirmó a través de un comunicado de prensa, que Morales salió libre bajo fianza la noche del viernes, de acuerdo a lo dispuesto por el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Este beneficio jurídico le permitirá continuar con el juicio que se le sigue por los delitos que se le imputan fuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) Uno de Hermosillo, a donde había ingresado el 1 de febrero pasado, anotó.

Refirió que el ex funcionario estatal –durante la administración del ex gobernador Guillermo Padrés Elías- no fue absuelto ni exonerado de las acusaciones que pesan en su contra por los delitos.

Se trata, anotó, de una garantía económica fijada por el juez que le permitirá continuar su proceso por el delito de extorsión fuera del penal, aunque no especificó el monto de la fianza cubierta por el ex servidor público.

Anotó que por ello el imputado deberá cumplir con las disposiciones legales para continuar su proceso en libertad condicional como son firmar cada viernes ante el juzgado y no salir de la ciudad.

Asimismo, si el juez lo determina, podría portar un equipo localizador de GPS para mantenerlo constantemente ubicado.

Las autoridades advirtieron que en caso de que Jorge M. sea acusado de otro delito diferente al que se le sigue en este proceso, podría ser enviado nuevamente a prisión para continuar el nuevo juicio.