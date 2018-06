Ex gobernador de Tabasco continuará en prisión Fiscalía del Estado

En un comunicado, la dependencia detalló que ambos exfuncionarios no saldrán en libertad debido a que el primero cuenta con una sentencia condenatoria dictada por peculado, en tanto que el segundo mantiene expedientes abiertos, los cuales no sufren modificación alguna con la confirmación del Poder Judicial del Estado sobre la resolución del TSJE

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que pese a la determinación del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de otorgar auto de libertad al ex gobernador Andrés Granier y su secretario de Administración y Finanzas, José Manuel “N”, ambos continuarán en prisión.

En un comunicado, la dependencia detalló que ambos exfuncionarios no saldrán en libertad debido a que el primero cuenta con una sentencia condenatoria dictada por peculado, en tanto que el segundo mantiene expedientes abiertos, los cuales no sufren modificación alguna con la confirmación del Poder Judicial del Estado sobre la resolución del TSJE.

La Fiscalía de Tabasco precisó que la determinación de los magistrados de Tabasco no implica que los procesos en mención no sigan su curso y que en el caso particular del ex mandatario estatal se invalide la sentencia en su contra del 28 de febrero de este año por la que se le impuso una pena de 10 años y 10 meses de prisión.

Asimismo, José Manuel “N” sigue bajo proceso por los expedientes penales 138/2013 y 183/2017, ambos por el delito de peculado, en espera de una resolución de la instancia jurisdiccional, por lo que su situación de reclusión en el penal de la capital del estado no se modifica.