Ex esposa del senador Castañón alerta sobre fuero a quien le quitó a sus hijos

Mayté López García, ex esposa de Noé Fernando Castañón Ramírez, quien este martes rendirá protesta como senador, alertó sobre el riesgo de que se escude en su fuero para mantenerla alejada de sus hijos, los cuales, asegura, le fueron arrebatados arbitrariamente.

“Hace ya casi dos años que no he podido ver a mis hijos, pido, ruego, suplico y exijo ser escuchada y se actúe conforme a derecho, que se castigue a quien, no solamente violentamente me quitó a mis hijos, sino que faltó el respeto a la justicia al obtener favorablemente resoluciones en donde se le iba a castigar por hechos delictuosos”, refirió en una carta dirigida a la opinión pública nacional.

A decir de López García, Castañón Ramírez cuenta con el respaldo de instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ello, añade, si bien viola los más elementales principios de la ley y de la moral.

En su carta dirigida a la opinión pública nacional, López García se dice sin herramientas ni el apoyo de ninguna autoridad.

Igualmente, víctima de violencia física, económica, psicológica “y hasta ahora de las instituciones de procuración y administración de justicia”, que con su actuar, abunda, permiten que su ex esposo, contando con privilegios políticos y sociales, obtenga fuero político en base a favores, al grado de no ser juzgado por delitos cometidos en agravio de una mujer que ahora se encuentra desesperada e indefensa.

En ese tenor, López García hace notar que “las mujeres y madres mexicanas estamos expuestas y vulnerables a cualquier acto de impunidad a consecuencia de violencia de cualquier tipo”.