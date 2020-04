Evitan hablar de probable escisión en el pacto federal

Al preguntársele a Hugo López-Gatell sobre el probable rompimiento del Pacto Fiscal Federal, respondió que él sabe de salud, no de política o economía.

Cuando el reportero preguntó sobre el tema, que calificó de “rabia” de columnistas, el subsecretario de Salud habló de rabia, pero canina.

Desde la semana pasada, un grupo de gobernadores del noreste del país, y otro de empresarios de la zona que más aporta recursos a la República exigen un cambio en el Pacto Fiscal Federal ante el escenario de la pandemia de coronavirus.

Más adelante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador intentó abordar el tema, no lo mencionó porque se perdió en explicaciones, pero señaló que sus adversarios -“que no nuestros enemigos”-, los conservadores, “y que se entienda que no lo digo en forma despectiva, no como indeseables”, defienden sus intereses, sus privilegios.

“Este grupo, aun no convertido en una reacción, desarticulados, han emprendido una campaña en contra del proceso de transformación, que es un movimiento de cambio verdadero”, expresó sin definir exactamente por qué su respuesta concisa.

Criticó el “gatopardismo” de los regímenes anteriores.

Y los que se sienten más afectados son los más iracundos, y más enojados, alterados, y han emprendido estas campañas, aseguró.

Y eso, afirmó, se notó desde el movimiento feminista, en el que se montaron.

Han estado orquestado toda una campaña de desinformación, aseguró.

Dijo que la “prensa vendida” ya no los apoya. “Pero es corrupción o transformación”.

El Presidente volvió a dar “cátedra” de la 4T, de su triunfo, de que el pueblo ya está “muy avispado”, que es “de las sociedades más avanzadas del mundo con cambio de mentalidad”.

“Imagínense un columnista que ganaba hasta 1 millón de pesos mensuales, no quiere decir que le vaya tan mal, pero estaban muy mal acostumbrados”, agregó.

Señaló que los que se sienten dueños de México hacen encuestas, pero ahora como ven lo que piensa la gente, ya no hacen.

Contratan, aseguró, a personajes para que opinen mal. Dijo que un deportista y una artista, pero no dio nombres. “Y ahora un comediante muy conocido (Eugenio Derbez), con talento, que es, no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia general”.