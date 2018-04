Estudios y trabajo para todos los jóvenes, promete López Obrador

Señaló que todos los que estudien la preparatoria, universidad o en escuelas de nivel superior recibirán una beca mensual y resaltó que ya no habrá jóvenes desempleados,

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, aseveró que garantizará que todos los jóvenes tengan estudios y trabajo.

Señaló que todos los que estudien la preparatoria, universidad o en escuelas de nivel superior recibirán una beca mensual y resaltó que ya no habrá jóvenes desempleados, pues serán contratados como aprendices, capacitados para el trabajo en talleres, comercios, empresas y tendrán un sueldo de tres mil pesos mensuales.

En este sentido, se comprometió a recorrer los pueblos y reunirse con los dueños de talleres, comercios, a fin de que ayuden y capaciten a los jóvenes, para que no haya un solo joven sin estudio y sin trabajo.

López Obrador resumió estas acciones con la frase “becarios sí, sicarios no”.

Destacó que esto resolverá el problema de la violencia; “si se atiende el campo, si se apoya a los productores, si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, que tengan estudio, que tengan trabajo, yo les aseguro que vamos a serenar al país, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

Ante sus seguidores, cuestionó la forma en que se ha enfrentado a la delincuencia y subrayó que no seguirá la estrategia de la fuerza, de la mano dura, porque la violencia no se atiende con más violencia, el fuego no se apaga con más fuego, sino que confrontará el problema haciendo el bien.