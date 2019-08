Este gobierno a mí no me quita nada, que no me quite la muerte: Jefe Diego

“Este gobierno a mí no me quita nada, que no me quite la muerte”

Diego Fernández de Cevallos militante del Partido acción Nacional, señaló que “Este gobierno a mí no me quita nada, que no me quite la muerte” y que no se hará llamar perseguido político por el gobierno en curso.

En entrevista para MVS también habló sobre el caso de Rosario robles

“Rosario Robles se sometió a la justicia; el juez tenía que determinar la medida aplicable para la persona, para defender la presunción de inocencia”, señaló

Recordó que “el juez optó por la medida más dura; se sabe que es sobrino de Dolores Padierna”. “Lo lamentable es que esto trae raíces profundas, para afectar honras con propósitos vengativos, que nada tienen que ver con la justicia”, consideró.

Opinó que “el que no está dispuesto a perderlo todo, mejor que no luche por nada. Prefiero estar en contra de los abusos de poder y pagar todas las consecuencias”.

“Este gobierno a mí no me quita nada, que no me quite la muerte”, resaltó.

Añadió que “el reclusorio, el cautiverio, es un lugar muy razonable para meditar”.

