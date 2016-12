Estamos arriba en las encuestas, pero no hay que confiarnos: AMLO

El líder nacional de Morena pide a sus seguidores "no hay que confiarse ni dormirse en los laureles" porque es muy grande "el animal" que van a enfrentar

Andrés Manuel López Obrador, presidente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exigió a sus seguidores y simpatizantes que aun cuando las encuestas los ubiquen en la preferencia de la ciudadanía “no hay que confiarse ni dormirse en los laureles” porque es muy grande “el animal” que van a enfrentar.

No hay que confiarnos, no pensemos que es un asunto fácil, estamos arriba en las encuestas, a la pregunta de si fuesen ahora las elecciones del 2018, ¿por qué partido y por qué candidatos votarías para la presidencia de la república?, ya Morena está a nivel nacional, pero no podemos dormirnos en los laureles” resaltó.

De acuerdo, con López Obrador hasta este mes de diciembre del 2016, se contabilizaron cerca de 50 mil comités a lo largo de todo el país, por lo que aún faltan por constituir alrededor de 18 mil comités más, uno por cada sección electoral en la que se encuentra dividido el país.

Porque “la tercera es la vencida y para que no lo agarren mal parado en el 2018”, el Movimiento de Regeneración Nacional, ya eligió la fecha para la celebración de su tercer consejo nacional en el cual volverá a evaluar el tamaño de la estructura territorial con la que pretende defender el voto en las elecciones presidenciales.

La reunión de dirigentes nacionales se llevará a cabo en la Ciudad de México el sábado 1 y domingo 2 de abril del 2017.

La anticipación para contar con un ejército territorial de más de medio millón de personas a más de un año de distancia de los comicios presidenciales “tiene justicación” ya que si Morena piensa buscar un mes antes de los comicios del 2018 a sus representantes de casilla “van a estar fritos” frente a la forma de actuar de los adversarios que irán con todo por la compra del voto en las regiones más pobres del país, argumentó López Obrador.

De esta forma desde abajo enfrentaremos la andanada de compra del voto, de fraude, si estamos un mes antes de la elección presidencial buscando representantes de casilla, ya estamos fritos, no, eso lo debemos de resolver con mucha anticipación, nos estamos jugando el destino del país, el destino de México, el futuro de las nuevas generaciones”.