Espectaculares ‘francamente ofensivos’ contra AMLO en Guadalajara

Espectaculares con alusiones “francamente ofensivas” al presidente Andrés Manuel López Obrador en diversos puntos de la ciudad de Guadalajara fueron presentados por Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, en conferencia de prensa virtual.

“¿Lobo estás… ahí.? Para tu cuento. Me has fallado, yo creía en ti. Andrés Manuel, te queremos fuera del gobierno” y “No hay para dónde hacerse: Están conmigo, o contra mí” se lee en los anuncios

En el segundo se caricaturiza al titular del Ejecutivo federal como un cerdo y con una esvástica.

“Ya no es anónimo; no es un volante ni es un plan que se haya descubierto. Es, francamente, ofensivo en espectaculares. ¿Quién los paga? ¿Quién los elabora? ¿Quién los autoriza? Me parece que sí estamos en una actitud que pareciera que le da sentido a toda la estrategia que el presidente denunció.

“Son espectaculares públicos en Jalisco. Una caricatura ofensiva para el presidente, pero ya no se están ocultado; ya no es un documento filtrado; está en la calle y esa no es la forma de reconciliar; ese es mi punto de vista. Esto ahonda y profundiza más de lo que ya estamos. Yo hago un llamado a la cordura al gobierno de Jalisco, un llamado a la serenidad. Nunca en la historia posrevolucionaria, salvo con Madero, se había faltado tanto al respeto a la figura presidencial”, estableció Monreal en su conferencia de prensa virtual.

La Avenida Adolfo López Mateos Sur, a la altura de Gavilanes, y Prolongación Mariano Otero y Periférico, son algunos de los puntos en los aparecieron los espectaculares contra el titular del Ejecutivo federal.