Escuchar a ex presidentes es la petición de Fox a AMLO

Ve ‘talento’ en ex titulares del Ejecutivo federal

Con el argumento de que “tienen talento”, Vicente Fox, ex titular del Ejecutivo federal, instó a Andrés Manuel López Obrador a escuchar a ex presidentes.

“Y me puedo referir al mejor de los ex presidentes o al peor de la ex presidentes.

“Todo mundo hicimos aportaciones grandes a este país”, refirió Fox.

Ello, tras la presentación de la décima edición de la Carrera Atlética San Cristóbal.

En ese marco, Fox aseveró que los apoyos administrativos que recibe y su pensión son un reconocimiento que se les brinda a los ex mandatarios por haber servido al país.

“No somos los malos de la película; somos gente que trabajó y que continúa trabajando por México.

“Prácticamente todos tienen un régimen de pensiones para ex presidentes; se hace con el propósito de que durante la administración no se tengan tentaciones, tentaciones de hacerse justicia por mano propia, de agarrar dineros que no corresponden”, aseveró Fox.

Ello, al justificar el pago de su pensión, de 20 colaboradores a su servicio y el de los elementos del Estado Mayor Presidencial que vela por su seguridad.