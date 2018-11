Episcopado en pro de consulta

Tras establecer que la iniciativa de legalizar el aborto no puede ser impuesta, Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), planteó que se le someta a una consulta.

“Una ley no se impone; no puede ser el gusto, la convicción de una persona o de un grupo, sino que estos temas, que son muy sensibles porque tocan cosas que están arraigadas en el corazón de la gente, ahí creo yo que debe haber, ahí sí tiene que haber, una consulta inteligente.

“No hemos recibido ningún anteproyecto de ley; no sabemos por dónde va, pero si es que existiera todo un proyecto sí pedimos que no solamente seamos consultados nosotros, porque a lo mejor no somos a los quien deben de consultar, pero sí que llegue”, puntualizó Cabrera.

Así las cosas, el presidente de la CEM llamó al Congreso a la prudencia.

“Lo único que nosotros siempre pedimos a los legisladores es que tengan la prudencia.

“Un legislador siempre tiene que ser prudente; él sí tiene que mirar hacia adelante no sólo para resolver un problema inmediato”, refirió Cabrera.

Por otra parte, la CEM llamó a la unidad y a la serenidad de todos los actores del país e hizo votos porque con la voluntad “de todos juntos encontremos las mejores formas de justicia social y desarrollo humano integral”, que contribuyan a la superación de las causas que originan los escenarios de miseria y violencia.

En el marco de su 106 Asamblea Plenaria, que se lleva a cabo en Lago de Guadalupe, Estado de México, se comprometió en la construcción de una nueva sociedad en la que imperen los valores del reino de Dios y el respeto de la dignidad humana basada en la libertad, verdad, justicia y paz, “pues ello contribuye a fortalecer el Estado de derecho”.

En ese tenor, Cabrera, en su calidad de nuevo presidente de la CEM; Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, y Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán y ahora responsable de la Dimensión de Justicia, Reconciliación, Fe y Política, refrendaron el compromiso y colaboración de la iglesia por la construcción del bien común.

Asimismo, con una atención especial a los más necesitados, siendo fieles y coherentes a las enseñanzas de Jesucristo.

Recordaron que “el pueblo de México eligió las autoridades civiles, que en la generalidad ya han asumido funciones, y algunos están por iniciar. Compartimos con nuestro pueblo la expectativa de ver cumplidos los proyectos de bien común y justicia presentados en campaña y estaremos atentos para colaborar con ellos en su cumplimiento”

Respecto a la caravana migrante, indicaron que como sociedad e Iglesia siempre han buscado responder fraternalmente a los migrantes en su paso por el país al atender el llamado del Papa Francisco de acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos.

En cuanto a los fenómenos naturales que han ocasionado pérdidas materiales y cobrado vidas de familias en estados como Sinaloa, Sonora, Morelia, San Andrés Tuxtla y Nayarit, precisaron que “el dolor de estos hermanos nos ha impulsado a organizarnos cristianamente”.

En una parte de su mensaje leído por los tres obispos, invitaron a los jóvenes a ser protagonistas de la misión eclesial de transformación del mundo con sus dones de visión profética, creatividad y fortaleza.