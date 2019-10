Enfatiza Zaldívar: Hubo presión por casos ABC y Florence Cassez

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sostuvo que recibió presiones del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en los casos de la Guardería ABC y de Florence Cassez, pero rechazó dar detalles, pues, a su juicio, “no viene al caso”.

“Hubo presiones; es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones; mi independencia ahí está; mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido porque para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso”, dijo.

En conferencia de prensa, aseguró que no ha “cedido ni cederé a presión alguna nunca”, y aclaró que las presiones a las cuales fue sometido, así como la Suprema Corte, no son nuevas; tienen más de ocho años que se saben, acotó.

Luego de que Calderón negara que haya incurrido en dichas presiones hacia el ministro, Zaldívar aclaró que no es la primera vez que declara sobre el tema “y la primera vez que lo dije, por ciento, todavía era presidente Felipe Calderón”.

No obstante, comentó que no va a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados “porque creo que no viene al caso. Voy, simplemente, a apelar a lo que fue público y es público para todos”.

Recordó a la prensa de aquella época cuando presentó el proyecto de la Guardería ABC, “el linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto, y ahí están las pruebas”.

Afirmó que en el caso de Florence Cassez fue con mucha mayor intensidad; “hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto; las declaraciones y discursos que hizo el entonces Presidente de la República, y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto”.

No obstante, reiteró que no perderá tiempo con polémicas de cuestiones que ocurrieron en el pasado, “pero se dice también ¿por qué no denunció en su momento; por qué no lo dijo en su momento? Sí lo dije; ahí están las pruebas de que esto se supo, prácticamente, desde que estaba discutiéndose el proyecto”, subrayó.

Argumentó que no salió a dar una conferencia de prensa para dar a conocer esas presiones indebidas por ética de la responsabilidad y para no generar una crisis institucional.

“Lo que sí hice: Informé a quien debía informar, en sendas reuniones, en las oficinas de los entonces presidentes de la Corte, informé al Pleno de la Corte de estas irregularidades y les manifesté que para cuidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo no saldría, mediáticamente, a manifestar nada en relación con estos aspectos”, resaltó.

Sostuvo que, al final del día, el antídoto contra las presiones es no ceder a ella.