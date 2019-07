Encienden el “fuego nuevo” en Yucatán para recibir al “Año Nuevo Maya”

Sacerdotes mayas y colectivos que promueven la preservación de las costumbres de los pueblos originarios desafiaron a una tarde de fuertes tormentas en esta ciudad, para efectuar la ceremonia del fuego nuevo con que inicia el “Año Nuevo Matya”.

La ceremonia se realizó la tarde de este jueves en el Parque Ecoarqueológico Xoclán, enclavado en la zona poniente de la capital yucateca.

Aunque pocos, menos de 100, los participantes y algunos vecinos que se dieron cita al lugar, lograron en medio de fuertes lluvias, encender la flama del “abuelo fuego” como le llamaron algunos, y empezar con su música, cantos, danzas y rituales.

El h´men o sacerdote maya, Tiburcio Can May, quien desde hace cinco años realiza esta ceremonia como parte de un programa de rescate de la cultura de los pueblos originarios, en este caso del antiguo pueblo maya, hizo sonar el caracol para “llamar a los espíritus de los vientos y los montes”.

Luego pidió a los presentes lanzar una vela al fuego para alimentarlo y dejar que los iluminara a todos los participantes.

El llamado de Tiburcio durante la ceremonia, fue un mensaje ambientalista, de la urgente necesidad de salvar al planeta la destrucción, ante el estilo de vida que han desarrollado las sociedades modernas y que han provocado lo que hoy se conoce como el “cambio climático” o “calentamiento global”.

Los festejos no duraron mucho pues, una tormenta volvió a sorprender a los participantes, pero todos se mostraron contentos y optimistas de haber logrado encender el fuego entre tanta humedad.

En entrevista posterior Can May aseguró que a cinco años de distancia de un nuevo festejo del Año Nuevo Maya en el municipio de Sotuta, donde nació el guerrero maya Nachi Cocom, y tras siglos de no festejarse, ahora ya hay ceremonias fuera de Yucatán.

“Nuestros hermanos de Canadá, España, Alemania y algunos grupos mixtecos, otomís, chamulas, entre otros, se nos han unido, pues saben que todos somos uno, todos formamos parte del universo, el único que hay y hoy se festeja el inicio de un nuevo ciclo de la vida para todos”, señaló.