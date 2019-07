En SCJN controversia constitucional contra ampliación de mandato en BC

El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que busca echar atrás la ampliación de mandato aprobada en Baja California.

Luego de entregar el documento ante la Oficialía de Partes, aseveró que sería un antecedente catastrófico para México que se permita a los congresos, una vez pasadas las elecciones, que aumenten o, en su caso, reduzcan un mandato.

Acompañado por Blanca Villaseñor, síndico procurador, recordó que, conforme las leyes locales, su ayuntamiento no fue citado para conocer que se buscaba llevar a cabo la modificación constitucional.

De tal suerte, dijo, “el día de hoy venimos ante la Corte a contravenir esa circunstancia”.

Y recordó que al 22 de julio no se ha promulgado la “aberrante” reforma que pretende ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla, de Morena.

Se trata de la primera acción ante la Suprema Corte que se promueve por algún ayuntamiento, con el sentido único de que “podamos restablecer el Estado de Derecho en Baja California”, expresó el edil.

“Estamos compareciendo como gobierno municipal de Mexicali para presentar ante la Corte la controversia constitucional contra esa aberrante reforma que se hizo a la Constitución de Baja California donde se prolonga y agregan años al periodo constitucional de la gubernatura electa hace más de un mes”, aseveró.

Invitó a los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate a presentar una controversia similar, toda vez que, precisó, no deben esperar a que se promulgue la norma.

“Esta controversia tiene que ver contra el indebido proceso que se está llevando.

“El Congreso (local) votó, tuvo que esperar a que tres de cinco ayuntamientos votaran a favor como aconteció y lo que falta es que el congreso nuevamente vote la declaratoria formal de que se ha perfeccionado la reforma”, puntualizó.

En resumen, acotó, “el acto reclamado tiene que ver con el indebido proceso por no haber sido llamados al Congreso, como siempre se hacía para escuchar y opinar sobre aquellas normas que se votarían en su caso”.

Sánchez detalló que Villaseñor firmó la controversia por término de la ley municipal en Mexicali, dado que, hizo notar, “es quien tiene la representación legal de los actos del ayuntamiento”.