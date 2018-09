En nuevo aeropuerto se escucharán todas las opiniones López Obrador

Para la construcción de un nuevo aeropuerto se escucharán todas las opiniones y se consultará a la ciudadanía para tomar una decisión, reiteró el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

”La consulta se va a llevar a cabo a finales del mes de octubre, porque todavía se va a informar más y más, y vienen los foros y en todos los programa de radio, de televisión, en los periódicos, se van a dar espacios, tiempos para el debate y esto va a ayudar mucho a que todos estemos informados y que todos podamos decidir sobre este tema”, indicó en conferencia de prensa.

Reconoció que la reciente opinión de los ingenieros es muy importante, pero “vamos a escuchar a todos, vamos a escuchar la opinión de las organizaciones; los empresarios también, las organizaciones sociales y al final, después de que se tengan todas estas opiniones y que haya consulta se va decidir”.

De esta manera, reiteró que “vamos a recibir otros puntos de vista y va a haber un debate en todo este tiempo, varias mesas de análisis, de reflexión, de información sobre el tema del aeropuerto y al final van a ser los ciudadanos los que van a decidir en una consulta, ese es el compromiso que tenemos”.

En este sentido, convocó a los medios de comunicación para continuar con su labor de informar sobre ese tema e insistió en que se tenga confianza en la consulta que se realizará, porque “nosotros no mentimos, no simulamos, no somos iguales, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política”.

Entrevistado previo a la conferencia de prensa, el próximo titular de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, manifestó que aún faltan muchos estudios respecto de ese tema, así como la manifestación de muchos grupos empresariales, por lo que pidió “vamos a darle tiempo al tiempo”.

López Obrador destacó que hasta el momento no tiene una opinión personal “no tengo hasta no leer todo, porque aquí no hay preferencias, hay razón”, por lo que pidió esperar hasta tener todos los estudios para emitir una opinión completa.