En “nueva normalidad” siguen mismas medidas: López-Gatell

Lo que no cambia: Lavado de manos, protección del estornudo, sana distancia, responsabilidad ante otras personas y no salir a espacios públicos

En la “nueva normalidad” debemos incorporar las lecciones aprendidas en una experiencia intensa como es una epidemia de Covid-19, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Seguir incorporando la serie de conductas como lavado de manos, protección del estornudo, la sana distancia, responsabilidad y solidaridad con otras personas y abstenerse de salir a espacios públicos.

Cuando se presentó el plan para la “nueva normalidad”, López-Gatell expresó: “¿Se acabará la epidemia? No. ¿Hay riesgos de reemergencia? Sí. ¿Garantías de que no habrá nuevos brotes? No.

El subsecretario desacreditó los rumores o “invitaciones” a supuestas “fiestas” para contagiarse de Covid-19 e inmunizarse.

“Es un despropósito, tiene grandes riesgos”, expresó. “El gobierno de México no tiene contemplado ningún plan en ese sentido”.

Desde hace unos días, circula un video en donde se hace este tipo de invitación, pero pidió no dejarse llevar por estos mensajes que pueden ser hasta falsos.