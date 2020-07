En Laredo, segundo reto del crimen al Estado mexicano. El Ejército, bien

El viernes 26 de junio será un día emblemático para la Cuarta Transformación porque el crimen organizado, concretamente el Cartel Nueva Generación de Jalisco, decidió retar al Estado mexicano en la capital de la República, sede de los Poderes de la Unión, atentando contra la vida del jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, mediante un operativo despiadado y sanguinario en el que utilizó todo tipo de armas de uso exclusivo de las Fuerzas armadas.

En el atentado en Las Lomas murieron dos policías acompañantes de García Harfuch. El convalece a causa de tres impactos de bala que recibió.

Igual de emblemático será el viernes 3 de julio, porque en Laredo, Tamaulipas, se rompió el paradigma del nuevo régimen de que el Ejército Nacional no participaría en masacres. En defensa propia, los militares abatieron a 13 sicarios disfrazados de marinos que usaban uniformes clonados y equipo táctico.

El grupo que emboscó a los soldados es llamado “Tropa del Infierno”; constituye el brazo armado del Cartel del Noroeste formado por lo que quedó de los Zetas, muchos de ellos militares desertores que fueron protagonistas en los sexenios anteriores.

Como en el atentado contra García Harfuch, en Laredo el ataque ocurrió en la madrugada, sólo que en este episodio los militares no registraron bajas.

Tanto en el operativo del CNGJ en Las Lomas de Chapultepec, como en la ciudad fronteriza los delincuentes utilizaron armas largas y fusiles Barret calibre 5º que disparan hasta 600 tiros por minuto.

La relevancia de lo ocurrido en Laredo consiste en que el discurso recurrente del Presidente López Obrador ha sido en el sentido de que las Fuerzas Armadas no actuarían como en el pasado, es decir, no participarían en masacres.

En el discurso se escucha humanista, evangelizador, pero en la vida real ¿cómo podría exigirse a los soldados contestar la agresión de los delincuentes disfrazados de marinos con exhortos a portarse bien, amenazas de acusarlos con sus madres y abuelitas o con la promesa de que los programas sociales algún día eliminarán las causas que originan la delincuencia.

Hicieron lo que no podían dejar de hacer a riesgo de que hoy estuviesen siendo velados y sepultados por sus familiares, mientras el discurso de cambiar abrazos por balazos se seguiría pronunciando. Contestaron la agresión y el resultado fue el abatimiento de los sicarios.

Bien por el Ejército aunque, para variar, el tema no impactó en el grupo gobernante, quizás porque, aunque debió ser abordado en la reunión del gabinete de seguridad del viernes, antes de la conferencia mañanera, no mereció atención oficial.

Probablemente el lunes el secretario de la Defensa Nacional, general Cresencio Sandoval, tenga que responder alguna pregunta.

Lo saludable sería no esperar a preguntas tipo Lord Molécula para no sospechar de alguna estrategia mediática, porque el secretario de la Defensa Nacional debe saber que la reacción de sus soldados en Laredo tienen el apoyo de una sociedad indefensa hasta hoy por la extraña política de seguridad que ha conseguido que lo ocurrido en los sexenios pasados ya no sirva de excusa para justificar lo que sucede en el presente.

Si el atentado contra el jefe de la policía capitalina en pleno corazón del país es un reto al Estado mexicano, lo es también el que los delincuentes se disfracen de militares para emboscar a las Fuerzas Armadas.

En ambos casos se debe actuar con toda la fuerza del Estado, como manda la ley.