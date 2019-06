En la frontera norte, pacto informal: Seade

Como una aplicación más estricta de las leyes de nuestro país para evitar que sigan operando los grupos de traficantes de migrantes y que, incluso, se haga un mal uso de la visa humanitaria que se otorga a quienes pisan territorio nacional calificó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la detención de centroamericanos, por parte de militares mexicanos, en la frontera con Estados Unidos.

En consecuencia, negó que la acción en referencia forme parte del acuerdo suscrito con Estados Unidos para la no imposición de aranceles.

“Acuerdo de evitar que haya ese cruce en particular, por supuesto que no, pero sí se hizo un entendimiento, un acuerdo informal, un entendimiento de aplicar de forma más sistemática, más cuidadosa, nuestras leyes.

“No se acordó cambiar nuestro nada de marco legal; estamos aplicando con más cuidado”, refirió Seade.

Por otra parte, el subsecretario para América del Norte de la SRE confió en que el Congreso del vecino país del norte ratifique en este verano el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

En rueda de prensa, luego de la presentación del billete de la Lotería Nacional alusivo al 75 aniversario de las relaciones entre México y Canadá, dijo que en los tres países se trabaja fuertemente en el tema, por lo que, abundó, “creo que sale”.

Recordó que en la reciente reunión, en Washington, de funcionarios mexicanos con la lideresa demócrata Nancy Pelosi “estaba yo hablando del racimo de opciones que pueden surgir en cuanto al T-MEC y cuando empecé con la más negativa que era que se rechazara, la señora me interrumpió casi de mal humor diciendo ‘eso no va a suceder; tiene que pasar en buenos términos’”.

En la sede de la cancillería, Seade Kuri dijo que hay una disposición muy positiva que todos los actores políticos ven con incomodidad que esto se vaya al otro lado del verano.

“Yo sí creo factible, no al cien por ciento, no apostaría mi mano derecha, pero sí apostaría el suficiente dinero para comprar un billete de lotería, que esto saldría antes del verano, en eso estamos trabajando fuerte los mexicanos y los canadienses también”, indicó.

Argumentó que hay un cambio de lenguaje entre los demócratas respecto al T-MEC, toda vez que, precisó, hace dos o tres meses decían palabras muy fuertes de rechazo al tratado argumentando que es poco lo que veían en materia laboral “y ahora el debate es cómo lo va a llevar a la práctica México, cómo se va hacer; son más aclaraciones”.