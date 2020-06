“En Guanajuato se trabaja desde hace cuatro meses”

López Obrador afirma que la situación no se atendió a tiempo

En Guanajuato no se intervino apenas en estos días, estamos trabajando en el estado desde hace cuatro meses en un plan especial ante la situación de gravedad, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Guanajuato, expresó, ocurre hasta el 22 por ciento de los homicidios que se cometen en el país.

“Esto lo venimos enfrentando”, señaló.

El Presidente afirmó que este miércoles se dieron 74 homicidios en Guanajuato, un 22 por ciento a nivel nacional.

“Esto es una constante de seis meses a la fecha; entonces tomamos la decisión de intervenir”.

Tenemos que darle protección a la gente porque estaba en estado de indefensión, añadió.

“No solo estamos viendo lo que pasa, estamos actuando, porque la situación se tornó muy grave”, aseguró.

López Obrador señaló que con el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hay una relación institucional.

Afirmó que la situación en Guanajuato no se atendió a tiempo.

Algunos de los detenidos, dijo, están vinculados porque estaban pagados. “Había nómina”.

Reiteró el llamado a la gente a no acercarse a los grupos delictivos para sobrevivir. “Que no se respalde (a esos grupos)… Que no agredan a la Guardia Nacional”.