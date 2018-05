En esta elección se vota por lo que viene en el futuro para México: Arturo Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- El líder de la CNOP, Arturo Zamora Jiménez en gira en el estado de Sinaloa dijo que el actual proceso electoral deja en claro que lo que está en juego es el futuro de México, ante si los mexicanos enfrentan un gran reto de apostar por la estabilidad y la unidad.



“Nuestro país necesita unidad y paz social, no queremos un México sin rumbo, queremos un país unido y que avance con todos”.



Los grandes cambios sociales no necesitan de la polarización y el enfrentamiento y sólo son posibles por la vía institucional; esa es, justamente, la apuesta de Meade.



“José Antonio Meade es el único que puede llevar a cabo la transformación desde la conciliación”.



Hoy se vive un reencuentro de la militancia con el partido.



Porque dijo Arturo Zamora, se vive un reencuentro de nuestro partido, con sus colores, identidad y sobre todo con la militancia.



“Somos, la militancia, la mayor riqueza del Revolucionario Institucional”



Estamos ante un momento histórico en nuestro país no se vota por lo que pasó, sino por lo que viene para México, el voto que se va a dar en esta elección, es un voto que tiene que ver con el futuro de México, no con el pasado, agregó el líder de la CNOP.



Con el relanzamiento de la campaña de José Antonio Meade en todo el territorio nacional, estamos tocando las bases de la militancia en nuestro partido, desde los seccionales, comités municipales, hasta los comités estatales con la finalidad muy clara de sumar.



El llamado al voto que hizo nuestro presidente nacional René Juárez Cisneros, a trabajar con la base priista, una base que de acuerdo a las autoridades electorales, el Revolucionario Institucional tiene validados 6.3 millones de militantes a marzo del año pasado.



Trabajamos la base de esta militancia, para que sin duda alguno con ellos alcancemos la meta que llevará a cumplir la meta que como partido nos hemos fijado, añadió Arturo Zamora.



“Con que cada uno de los militantes, hablemos y hagamos saber las bondades del proyecto de José Antonio Meade, serán 25 millones de votos, sólo de la militancia”



Lo que nos lleva a tener campañas exitosas en el ámbito local, distrital y sin duda ganar la propia presidencia de la República.



“Porque la campaña de José Antonio Meade se fortalece con el arranque de campañas locales en diferentes entidades del país, se refuerza en dos vías de abajo hacia arriba con el trabajo de nuestros candidatos y de arriba para abajo con la directriz”



Reconocemos el impulso que Rene Juárez Cisneros al frente del Revolucionario Institucional da a la militancia dijo Arturo Zamora, y hoy más que nunca reafirmamos la certeza que el PRI, va a ganar esta elección.



Es claro y determinante el apoyo que los sectores están dando a Pepe Meade, en la CNOP estamos recorriendo el país, para presentar y difundir con la sociedad las propuestas de nuestro candidato.



“El único que tiene como centro de su proyecto a las familias mexicanas es Pepe Meade”



Y las familias mexicanas son la base de nuestra sociedad, por eso desde la CNOP, dijo Arturo Zamora reconocemos que para la construcción del país que se espera en los próximos años, José Antonio Meade es el único que puede llevar a cabo la transformación, desde la conciliación.



En la gira por Culiacán y Ahome el líder de la CNOP estuvo acompañado del representante de José Antonio Meade en el estado Alfredo Villegas, Chuy Valdés candidato a la presidencia municipal, y de los liderazgos en la entidad sinaloense, Carlos Gandarilla y Mónica Sánchez del Comité Directivo Estatal. Así como de Cristabel Zamora, líder de la CNOP en Sinaloa y Juan Vega líder la CNOP en Culiacán.