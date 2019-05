En entredicho ex directores de Cooperativa Cruz Azul

El que nada debe, nada teme, dice un refrán.

Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero quedaron en entredicho al no presentarse a una audiencia en la sala oral 6 del Reclusorio Oriente.

¿Por qué no llegaron? ¿Por miedo? ¿O por falta de pruebas?

Resulta que este 30 de mayo fueron citados a una audiencia a las 10:30 de la mañana los ex directores de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero, pero por razones que se desconocen no acudieron al desahogo de pruebas, ni tampoco sus abogados.

La pregunta que surge es ¿por qué?, ¿será que realmente tuvieron miedo?, ¿tienen algo que esconder?, o realmente no tienen pruebas que demuestren su inocencia, de lo que tanto han presumido.

La única que acudió fue la parte acusadora, P. N. A, que por razones de seguridad no decimos su nombre, con sus abogados.

Ya por todos es sabido que P. N. A. los acusa de haber sufrido un bloqueo financiero y también de acoso sexual, por lo que espera que las autoridades le hagan justicia, ya que desde hace 5 años ha perdido la paz y la tranquilidad por estos individuos que no la dejan vivir y respirar, pues la atormentan continuamente mediante amenazas de atentar contra su familia.

QUE AHORA SÍ ACUDAN

En la audiencia, el juez pospuso una nueva por falta de quórum para el próximo 6 de junio a las 10 de la mañana en la misma sala oral número 6 del Reclusorio Oriente, por lo que se espera que ahora sí las partes acusadas acudan para enfrentar la justicia y encarar los delitos por lo que son acusados.

De no hacerlo, quedarán en evidencia de todo lo que han dicho tanto ellos como la CruzHada, que en un acto de desesperación ya hasta acusan a la prensa, como el caso de la señora Valentina Hidalgo Sánchez, al acusar al periodista Francisco Zea de estar coludido con Guillermo Álvarez, al afirmar que estuvo ‘comprada’ una entrevista que le hizo en ese entonces, porque todo el tiempo lo defendía y que todas las acusaciones en contra de Álvarez Cuevas eran falsas y sin sustento.

Es momento de que Velázquez Rangel y Cruz Romero enfrenten la justicia y demuestren su inocencia.

Es muy raro que ellos hasta la fecha siguen en el anonimato sin dar la cara.

El caso de P. N. A. es una prueba muy dura para el Poder Judicial, está en entredicho, pues su resolución determinará si ganó el poder de la justicia o el poder del dinero.

Velázquez Rangel está inhabilitado por la serie de demandas que pesan en su contra… y mientras no demuestre su inocencia, así seguirá.

COMO SIEMPRE, NO HAY PRUEBAS

No olvidemos que hace unas semanas, las esposas de estos individuos, que se identifican como la CruzHada, ofrecieron una conferencia de prensa en la que destacaron que el director general de la empresa, Guillermo Álvarez Cuevas, fabricaba pruebas en contra de los socios que se han atrevido a levantar la voz por supuestas inconformidades.

Al preguntarle si tenían pruebas, dijeron que no, increíble pero cierto, las mismas personas que lo acusaban admitieron que no contaban con pruebas fehacientes con qué sustentar sus acusaciones.

Entonces, ¿por fin?