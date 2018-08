En diciembre, proceso para venta de avión presidencial: López Obrador

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, indicó que sería en los primeros días de diciembre cuando se dé a conocer el proceso para quienes estén interesados en adquirir el avión presidencial, así como la flotilla de aeronaves al servicio de los altos funcionarios públicos.

Agregó que desde hoy se solicitará toda la información respecto de la situación financiera de la aeronave y luego de analizarla prepararán, conforme a la ley, la licitación correspondiente para dar a conocer las bases a quienes deseen adquirir estos bienes; “vamos a buscar, desde luego, no perder”.

“Se va a dar a conocer si se vende por partes, que se venda primero el avión presidencial y luego el resto de la flotilla, o toda la flotilla completa, la opción de renta, que también han planteado, no descartar ninguna posibilidad”, abundó López Obrador.

Tras reiterar que la aeronave presidencial se venderá, “no hay marcha atrás”, insistió que no se subirá a ese avión, “yo voy a seguir viajando en aviones de línea, aunque tenga que ir a China o a cualquier país no me voy a subir a ningún avión privado del gobierno”.

Explicó que los aviones que no se venderán serán aquellos que se encuentren dedicados a la seguridad y protección civil, además de los helicópteros que se utilizan para el traslado de personas enfermas, en las instituciones de salud.

En otro tema, el presidente electo manifestó que todos los apoyos que se entregarán en la próxima administración federal serán personalizados y llegarán a quienes los requieran, de manera directa sin intermediarios.

“Las becas se van a entregar a las madres, padres de familia a quienes están estudiando en nivel básico, primaria secundaria, y de manera directa al estudiante de preparatoria y al universitario, al campesino”, subrayó.

Por otra parte, López Obrador reconoció las muestras de respeto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que lo que se busca es tener una buena relación tanto con su gobierno, como con los del resto de los países del mundo.

“Pensamos que necesitamos una buena vecindad, lograr una relación de respeto, de cooperación, para el desarrollo y hasta ahora van bien las cosas; nosotros buscamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos de los países del mundo”, expuso.

En este sentido el presidente electo agradeció al presidente Trump “el respeto que ha manifestado hacia nosotros y yo también le agradezco que de un tiempo a la fecha ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos, o no ha hecho comentarios ofensivos; todo esto lo tengo que agradecer, reconocer”.

Respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte recordó que “estamos como observadores” y constantemente es informado del tema, “estamos viendo que van por buen camino las negociaciones, todavía esto no se termina, como se dice en el béisbol: esto no se acaba hasta que se acaba, pero hasta ahora van bien las cosas”.