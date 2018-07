En caso Odebrecht, ni una prueba contra Lozoya: Abogado

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, consideró que el caso Odebrecht debe judicializarse ya porque ha sido terrible la defenestración contra su defendido, contra quien no hay una prueba que lo incrimine en el escándalo de corrupción y sobornos de la empresa brasileña.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado dijo que no existe un solo elemento en la carpeta de investigación que impute a Lozoya Austin y aseguró que no desea que la Procuraduría General de la República se siga desgastando porque si no tiene un caso sólido terminaría haciendo el ridículo.

“A mí lo que me interesa es que ya judicialicen el caso Odebrecht para poder defender abiertamente a Emilio Lozoya, no hay ningún elemento que lo impute. Hemos interpuesto amparos para que nos acepten nuestras pruebas”, pero hasta el momento se ha podido, indicó.

Insistió en que ha habido una “defenestración impresionante la que han hecho a Lozoya sin tener ninguna prueba, por lo que queremos es que el caso llegue ya a los juzgados”.

Dijo: “Lo que necesito, con todo respeto, es que primero me acepten mis pruebas, segundo que se judicialice el caso”.