En casa ex senador que habría sido sobornado para avalar reforma energética

Jorge Luis Lavalle Maury califica como un ‘disparate por todos los lados’ videos que podría aportar Emilio Lozoya, ex director general de Pemex

En casa y dispuesto a comparecer ante las instancias judiciales “si fuera necesario aclarar alguna cuestión” se dijo Jorge Luis Lavalle Maury, a quien se menciona como uno de los ex diputados y senadores que habrían sido sobornados para avalar la reforma energética.

Inquirido sobre los videos que podría aportar Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre el tema, el ex legislador calificó dicha trama como un “disparate por todos los lados”.

“Desconozco, realmente, qué es lo que dice y qué es lo que tiene; habrá que verlo.

“Por cierto, veo que andan diciendo que ando en Canadá, no sé dónde, pero estoy en mi casa, con mi familia, guardándome del Covid y a disposición de lo que se necesite, pero sí me parece que toda esta trama alrededor de este señor desconozco en qué vaya a acabar, pero sí me parece que es algo totalmente fuera de lugar lo que se está diciendo”, puntualizó Lavalle Maury.

Así las cosas, Lavalle Maury se dijo tranquilo y que no tendría por qué ampararse.

“Estoy dispuesto a cumplir con la ley; si se me solicitara algo, si hay que aclarar algo, por supuesto que sí; yo estoy tranquilo”, refirió sobre el primer punto.

En cuanto al segundo, si bien descartó ampararse, aseveró que es algo que tendría que revisarse legalmente.

“Eso es algo que tendría que revisarse legalmente, y no veo ninguna necesidad de hacer eso”, apuntó Lavalle Maury.