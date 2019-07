En calma, policías inconformes esperan instrucciones sobre protesta

Los agentes inconforme por su cambio a la Guardia Nacional esperan en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, donde se mantienen atentos a las indicaciones para continuar con las acciones estratégicas anunciadas para este martes

Tras desconocer los acuerdos revelados esta mañana por la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC), los agentes se mantienen firmes en su postura de exigir el pago que les corresponde por Ley, aunque visiblemente está cansados tras siete días de protesta.

En entrevista con Notimex, el agente Mario Alberto Lover explicó que la negociación que se dio ayer, fue con un grupo de elementos que no los representan, por lo que hoy están atentos para evitar que nuevamente se presente una situación similar que genere mala información.

Expuso que en la manifestación realizada ayer en el Zócalo capitalino, “hubo gente infiltrada que no tienen que ver nada con nosotros, y ellos fueron los que iniciaron con comentarios violentos y provocativos”.

Por esa razón, dijo, este martes se decidió que en todos los movimientos y manifestaciones llevarían un listón azul distintivo que dice Policía Federal, a fin de diferenciarse de otras personas que pudieran estar tomando su bandera.

Otro agente, que ha estado presente en las movilizaciones, mencionó que hay población civil que les ha manifestado su apoyo. Sin embargo, aclaró que no necesariamente son acciones que ellos encabecen, sino que son grupos que de buena voluntad se suman a su movimiento.

Por lo pronto, rechazó que se tenga la intención de llevar a cabo algún bloqueo o movimiento que implique agresión hacia la sociedad civil; “porque ellos no tienen la culpa de lo que nos está pasando, pero queremos que escuchen nuestro llamado de auxilio”.

En lo que transcurre la tarde y esperan indicaciones, así como la conferencia a perogramada a las 17:00 horas, los agentes aprovechan para descansar un rato e ir a comer.

Mientras algunos reparten aguas entre los que están de guardia en el lugar, las cuales han obtenido gracias al apoyo de la comunidad porque ellos no tienen dinero.

En ese sentido, el agente Mario Alberto Lover abrió su billetera para demostrar a los reporteros que no tenía ni un quinto.

“Estratégicamente nos han pegado en el bolsillo y ese el problema que nos preocupa, ya que no hemos recibido pago alguno y aunque reanudáramos nuestras actividades, ya no recibiríamos el bono por operatividad.

“Se dice que sí va a haber operatividad, pero sería hasta diciembre o enero, pero ello no nos consta. Por ello nuestra insistencia en que se nos indemnice, ya que muchos de nosotros no queremos continuar ante las inconsistencias que vemos y que no terminan de convencernos de que las cosas vayan a cambiar”, expuso.

Por lo pronto sobre Periférico la circulación vehicular transita de manera normal, sin que haya ningún tipo de bloqueo, salvo una serie de vehículos que permanecen estacionados a la orilla de Centro de Mando policial.

Sobre el puente peatonal permanecen las pancartas que exigen a las autoridades la indemnización de los agentes que no quieren pertenecer a la Guardia Nacional ni a ninguna de las otras opciones que les ofrecen.