Empresarios plantan a AMLO en debate del aeropuerto

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló el Foro de Infraestructura al que había convocado a los candidatos a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ante el rechazo y postura “intolerante” del candidato Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que las mesas de diálogo, que se llevarían a cabo después del primer debate entre los aspirantes a la Presidencia, no tienen ningún sentido porque el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ya demostró que no escucha a la iniciativa privada.

Esto después de que López Obrador demeritó la presentación del empresario Carlos Slim, en la que argumentó la viabilidad del NAICM con apoyo de especialistas, dijo.

“Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo y observamos que el señor candidato de Morena no escucha y si no escucha no tenemos nada que agregar al respecto… en este tema ha dado esa muestra de intolerancia para escuchar”, subrayó.

En conferencia de prensa, aseguró que López Obrador descalifica a las personas cuando no están de acuerdo con él, lo cual genera preocupación en caso de ganar las elecciones de julio próximo.

El representante empresarial consideró que el proyecto del aeropuerto “es demasiado importante como para convertirlo en un golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido”.

Sin embargo, expuso que el organismo mantiene la invitación al candidato para un encuentro privado con miembros del CCE, como el que sostuvo el pasado viernes con la candidata independiente Margarita Zavala.

Precisó que se invitó a López Obrador para reunirse con ellos el próximo 11 de mayo, mientras que el 4 de mayo se espera la presencia del aspirante independiente, Jaime Rodríguez, y durante el mes de junio se reunirán con los candidatos de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El CCE presentó las preguntas que el sector empresarial quiere que los candidatos respondan en el primer debate que se llevará a cabo el próximo domingo sobre seguridad, corrupción y de democracia.

Entre ellas destacan las relacionadas con sus propuestas de modelo policial, la estrategia específica para enfrentar al crimen organizado en el corto, mediano y largo plazos, así como cuál debe ser la participación de las Fuerzas Armadas.

El sector privado preguntó además: “¿Está usted dispuesto a aceptar el resultado de la elección incluso si no le favorecen y canalizará cualquier inconformidad por la vía legal y no de la protesta o la violencia?

“Los ciudadanos mexicanos exigimos un debate con propuestas serias y sin descalificaciones. Nuestra decisión debe estar basada en los contrastes y el diálogo de alternativas creíbles, responsables, no en el espectáculo, la demagogia o el manejo de cámaras”, concluyó.

DECISIÓN SOBRE NUEVO AEROPUERTO CAPITALINO DEBE SER TÉCNICA: IMCO

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es el proyecto de infraestructura más grande que ha tenido el país en varias décadas, por lo cual la decisión sobre su continuidad o no debe tomarse por una discusión técnica, señaló el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas Carpizo.

Durante la presentación del Índice Legal de Obra Pública del organismo, opinó que si se detecta corrupción en la construcción de la obra habrá que castigarla, pero la sospecha de algún caso de ese tipo no debe ser la lógica para pretender cancelar el proyecto, como lo plantea el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que llevar la discusión a parámetros de racionalidad; si hay corrupción que se investigue y que se castigue esa corrupción”, subrayó el directivo.

Insistió en que si se detecta corrupción en el proceso de construcción de la nueva terminal aérea capitalina, ésta debe castigarse, pero la decisión sobre su continuación debe ser técnica, a cargo de especialistas en el tema.

NIEGA LÓPEZ OBRADOR RUPTURA CON EMPRESARIOS

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, negó que exista ruptura con los coordinadores de los empresarios y reiteró que está “abierto al diálogo”.

Ello luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló el Foro de Infraestructura al que había convocado a los candidatos a la Presidencia para presentar sus propuestas sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante el rechazo y la postura “intolerante” de López Obrador.

En entrevista luego de reunirse con simpatizantes en un mitin en Navojoa, Sonora, el candidato consideró que la postura asumida por el presidente del CEE, Juan Pablo Castañón, “está condicionada por quienes están en el poder”.

“Yo voy a mantener mi actitud de diálogo y una vez que triunfemos pasando el día 1 de julio abrimos la mesa de diálogo con empresarios, con los técnicos, con los especialistas sobre este asunto” del aeropuerto, expresó López Obrador.

Por otra parte, durante el encuentro en Navojoa, López Obrador llamó a que se vote parejo por los candidatos del movimiento que encabeza, porque necesita tener la mayoría en el Congreso para sacar adelante su proyecto de país.

Alertó a quienes van a cuidar las casillas que tengan cuidado, porque les van a llegar a hacer propuestas indecorosas, pero tienen que hacer su trabajo el 1 de julio.

ASEGURA AMLO QUE HICIERON TODO UN ESCÁNDALO POR SU VIAJE EN TAXI AÉREO

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “hicieron todo un escándalo” por el hecho de haberse subido a un taxi aéreo de 1968.

En el marco de su encuentro con simpatizantes en Navojoa, Sonora, comentó que dicho avión tiene una antigüedad de 50 años, de manera que quienes lo criticaron “ni siquiera se subirían a este avión, porque les daría miedo”.

Insistió en que “nosotros estamos acostumbrados a actuar con humildad, pero hicieron todo un escándalo, ¿qué tiene que ver ese avión, esa avioneta con el avión de (Enrique) Peña que es un avión de lujo para 280 pasajeros?”.

Según el aspirante de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social, el avión presidencial tiene restaurante y alcobas, mientras que la avioneta que él abordó es del tamaño de la alcoba del avión presidencial, “no sé por qué hacen tanto escándalo”.

Por ello, dio a conocer que además de ofrecer este avión a Donald Trump para que lo compre, venderá toda la flotilla de aviones, jets, helicópteros del gobierno federal, porque “los utilizan para ir a jugar golf”.

El aspirante señaló que entiende que están muy nerviosos, muy preocupados, “me traen en la punta de la lengua, nada más es Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel y así andan”.

En ese sentido, en entrevista se dijo muy contento por la reciente encuesta del periódico Reforma y que lo coloca más de 20 puntos por arriba de ventaja en la elección por la Presidencia de la República.

Señaló que la encuesta lo que refleja es que a sus adversarios no les han funcionado los ataques, ni la guerra sucia, entre más lo golpean, más crece.

Aprovecho para pedirle al pueblo de México que voten por los candidatos que van por la coalición Juntos Haremos Historia a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para tener la mayoría en el Congreso, “vamos muy bien, requetebién”.

AUTORIDAD ELECTORAL ESPERA REPORTE DE TAXI AÉREO DE LÓPEZ OBRADOR

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, informó que están en espera que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reporte el gasto que hizo con relación al taxi aéreo que utilizó para transportarse de un municipio a otro en Sonora.

En entrevista, precisó que, de acuerdo con las reglas del INE, los candidatos deben reportar en tiempo real sus operaciones y en el reglamento se indica que tienen hasta 72 horas después de haber realizado un gasto o recibido algún ingreso, para reportarlo al Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

“Nosotros esperamos que este transporte, al igual que todos los pasajes aéreos y todos los gastos que van realizando los candidatos y sus equipos para desplazarse, lo que gastan en los actos públicos, templetes, equipos de sonido, grupos de animación, gradas, alquiler de espacios, todo eso debe ser informado a la autoridad”, precisó.

Abundó que cada traslado, boleto de avión, contratación de taxi aéreo que usen los candidatos se tiene que reportar al INE y aquí se comprueba que los precios sean los adecuados, y también que el recurso para pagar esas actividades sea legítimo, que lo pague la campaña, y que todo quede asentado o si es una donación tiene que ser de una persona física.

“No puede ser de una empresa, no puede ser un donativo de alguna persona moral, porque ninguna persona moral puede aportar recursos a una campaña, ya sea donaciones de dinero o en especie, eso está prohibido”, explicó.

De acuerdo con el consejero electoral, el hecho que la gente se transporte no constituye ninguna irregularidad, lo que podría serlo es que no lo reporte al INE, y en el caso del candidato López Obrador y el uso del taxi aéreo, todavía no se vence el plazo para hacerlo.

Explicó que si alguien lo contrató se tiene que aclarar quién lo pagó y si es una aportación de un particular, en tanto la persona sea física.

“Si alguien tiene un coche y los presta para un trayecto es válido, si alguien tiene un avión a su nombre, como persona particular y lo presta, y eso genera un recibo y se ingresa a la contabilidad, es válido”, afirmó al aclarar que se podría tratar de una donación en especie, lo cual está permitido.

Murayama Rendón agregó que en el INE se despliega una tarea de seguimiento a los candidatos presidenciales a efecto de levantar actas de verificación de los bienes y servicios que usan cada día de su campaña en cada acto público, y también se siguen sus desplazamientos para ver que los medios de transporte que utilizan, y que son gastos, sean debidamente reportados al INE.

Detalló que al día de hoy el corte de la información en el sistema de fiscalización arroja que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, ha reportado 111 millones de pesos en gasto; el aspirante de la alianza Todos por México, José Antonio Mead Kuribreña, 27 millones, y el de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 921 mil pesos.

En tanto, la candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo ha reportado gastos por 662 mil pesos, y confió en que en breve el aspirante independiente Jaime Rodríguez Calderón empiece a enviar sus reportes al sistema de fiscalización.

En este punto, señaló que de acuerdo con las cifras anteriores se revela que en 20 días de campaña, se han tenido varios actos de campaña cada día y hay que ver si se refleja la actividad en lo que presentan los candidatos como gastos.

“Nosotros no prejuzgamos o pronunciamos de manera anticipada, pero sí transparentamos y ahí están las cifras en el SIF muy claras”, indicó el consejero Murayama.

Añadió que en la próxima sesión del Consejo General del INE se presentará un corte de la información de los ingresos y gastos reportados por los candidatos en el SIF, y será no sólo de los aspirantes presidenciales, sino también al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, ya que las campañas iniciaron el mismo día para todos y la obligación es la misma también.