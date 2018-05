Empresarios alertan sobre modelo populista

El presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, Germán Larrea, pidió a sus 50 mil colaboradores analizar las propuestas de los candidatos a la Presidencia y votar con inteligencia, además de mencionar que el modelo populista y la amnistía no son la respuesta para los problemas del país.

“Es imperativo resolver los problemas, nos pronunciamos por un país en donde el Estado de Derecho prevalezca como valor fundamental para impartir la justicia por igual. No considero que un modelo populista ni la amnistía sea la solución a ello. Salgamos libremente a votar con inteligencia y no con enojo”, expuso en una carta enviada a sus empleados.

En la misiva, que fue avalada por su agencia de Relaciones Públicas, el directivo se refirió a sus operaciones con las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, las cuales, dijo, “se han ganado legalmente, adquirido y pagado puntualmente”.

“No han sido producto ni del compadrazgo ni de la corrupción, como afirma injustamente el candidato de Morena en referencia al régimen concesionado”, señaló.

Advirtió que tomarán las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la empresa y bienestar de sus empleados.

La empresa tomará medidas precautorias como el ahorro, el desendeudamiento en dólares y la cautela de sus inversiones futuras para asegurar la salud de la empresa y la seguridad de los empleados, expuso.

Germán Larrea recomendó en este sentido a sus empleados: “Tomen ustedes las mismas medidas en el cuidado de su gasto familiar”.

En el documento, consideró que el modelo populista afectará el desarrollo económico, el de las familias y el de las empresas, ya que desincentivaría las inversiones, lo que traería consecuencias a los empleos y a la moneda y provocaría alza en los precios de productos y servicios.

Mencionó por ejemplo el caso de Venezuela, en donde, dijo, no es necesario ser experto para ver las consecuencias.

“No se puede regalar lo que no se produce, y no se puede producir eficientemente si no hay un incentivo al que más trabaja y al que mejor se prepara. Es indispensable un clima de seguridad y certidumbre para continuar con las importantes inversiones en diferentes proyectos mineros, de transporte e infraestructura”, argumentó.

Por ello, afirmó que analizarán las propuestas de los candidatos, los beneficios y consecuencias de cada una para emitir un voto libre, responsable, informado y útil para tener un mejor México.

TAMBIÉN HERDEZ Y VASCONIA VEN TIEMPOS DIFÍCILES DE GANAR EL POPULISMO EN MÉXICO

Cabe señalar que el domingo pasado, las empresas mexicanas Herdez y Grupo Vasconia también alertaron sobre los riesgos que puede llevar el tener un gobierno populista y cualquier giro que se pueda presentar en la economía del país, pues podrían venir tiempos difíciles.

El director general de Grupo Herdez, Héctor Hernández Pons Torres, consideró que en la medida que estén mejor preparados para afrontar cualquier giro que se pueda presentar en la economía del país, como consecuencia de las próximas elecciones, o que provenga del exterior, podrán proteger a la empresa.

“Seremos más cautelosos en nuestras inversiones, limitándonos por lo pronto, a la protección y conservación de nuestros activos… En estos 104 años que tiene Grupo Herdez de existir, hemos pasado por muchas situaciones adversas y de alguna u otra forma hemos salido adelante, aunque no sin sufrir daño económico que nos limitara la posibilidad de crecer y generar más bienestar”.

En una carta, recordó que una de las épocas que más los perjudicó fue la que vivieron con los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, donde hubo devaluaciones importantes del peso, inflación de hasta 90 por ciento, control de cambios, precios controlados y nacionalización de la banca y de algunas industrias.

“Muchos de ustedes no lo vivieron, pero cada vez que hay una devaluación importante, se refleja en nuestras carteras; tuya y mía, donde el dinero que tenemos vale menos en el mismo porcentaje que se devalúa. De igual forma pasa con la inflación. Aquí los precios de los bienes y servicios suben y no podemos adquirir lo que hacíamos antes con el mismo dinero”.

Asimismo, expuso que con el control de cambios, se pone un límite de divisas que pueden adquirir, lo cual afecta entre otras cosas, la libertad y flexibilidad de la inversión; mientras que las nacionalizaciones alejan la inversión extranjera.

“Así como me preocupa el bienestar de nuestra querida empresa, también me preocupa el de ustedes y de sus familias. Yo les sugiero que también tomen las medidas que ustedes consideren en su economía personal para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio”, afirmó Hernández Pons.

Por separado, el presidente de Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, señaló en un video que es de la mayor importancia ejercer el voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado, que preserve lo bueno alcanzado y que mantenga la vista al frente.

“Todos estamos muy enojados con los políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades y todo ello puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista, que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población”.

De acuerdo con el empresario, si bien son optimistas, también tienen la responsabilidad de estar preparados por si, “desafortunadamente”, el 1 de julio gana la opción populista con todas sus consecuencias.

“Contra todos los deseos, hemos limitado contrataciones inversiones y gastos, pero sólo estamos actuando con cautela, buscando proteger la marcha en nuestra empresa y fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso desde hace más de 100 años”, anotó Elizondo.

Asimismo, exhortó a las personas a cuidar sus ingresos, analizar y tomar decisiones para administrar de mejor manera sus recursos y sus ahorros, ya que podría tocar vivir tiempos complicados.