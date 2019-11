Eligen a Rosario Ibarra Piedra ombudsman nacional

Si bien el Partido Acción Nacional (PAN) denunció fraude y el robo de dos votos, por lo que pedirá que se reponga el proceso, el pleno del Senado eligió a Rosario Piedra Ibarra como la primera mujer en presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una cerrada votación, que apenas alcanzó la mayoría calificada, como lo exige la Constitución, con 76 votos en favor.

En ese marco de realizó la tercera votación de la terna, propuesta por las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, de candidatos idóneos para presidir, durante los próximos cinco años, el organismo autónomo, la cual estaba integrada por Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco Henríquez y Arturo Peimbert.

En esta ocasión sólo se realizó la votación a fin de lograr los consensos, pues la oposición, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN), mostró su rechazo hacia Piedra Ibarra por considerar que no cumplía con los requisitos de independencia y autonomía, ya que es militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Piedra Ibarra es integrante del Comité ¡Eureka!, fundado por su madre, Rosario Ibarra de Piedra; tiene maestría en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación y licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Fue candidata a diputada por el Distrito X Federal, por Morena, y secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del mismo partido político.

NO LE TEMBLARÁ LA MANO

Rosario Piedra Ibarra sostuvo que no le temblará la mano ni titubeará si tiene que hacer una recomendación al presidente Andrés Manuel López Obrador o a su gobierno en caso de violaciones a derechos humanos, y descartó que presidir la CNDH la pueda confrontar con el Ejército.

Entrevistada después de que el Senado la eligió como la primera mujer que presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024, recordó que ella ha sido una víctima que por más de 40 años ha pedido justicia.

Interrogada sobre si le temblaría la mano al hacer una recomendación al presidente, respondió: “Pues no; por qué me habría de temblar la mano; más bien las palabras, la denuncia, no titubearía; lo diría porque, precisamente, es por lo que he luchado siempre, no por mantener la figura de alguien, sino más bien por cambiar este país”.

SE VOTÓ EN CONCIENCIA: MONREAL

El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República “perdió a la buena” en la elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que no alcanzó a reunir los votos para su rechazo, aseguró el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena.

Durante una entrevista que concedió al salir de Palacio Nacional, luego de una reunión de legisladores de esa fuerza política, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y Encuentro Social con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró “que de ninguna manera pude solicitarse una reposición del procedimiento, toda vez que ya es un hecho consumado”.

Y que se votó en conciencia.

En torno a las supuestas trampas que denunció la oposición, luego de concretarse la elección de Piedra Ibarra como nueva titular de la CNDH, sostuvo que es incongruente denunciar que faltaron o que hubieran sobrado dos sufragios.