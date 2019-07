Elías Beltrán indagado por lavado

Merced a una querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), por lavado de dinero.

La Unidad Especializada de Análisis Financiero tiene en sus manos la denuncia contra el ex funcionario federal, misma que se hace extensiva a su esposa, Marcela Kuchle López.

Asimismo, a por lo menos dos razones sociales.

En específico, la indagatoria contra el encargado de despacho de la PGR tiene que ver con una serie de movimientos bancarios de 2016 a la fecha.

‘NO TENGO CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA’

Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo no tener conocimiento de una investigación en su contra por lavado de dinero.

En consecuencia, expresó su disposición para declarar sobre el caso.

“Me llama la atención la nota; no tengo conocimiento de la denuncia.

“Estoy en espera de que seamos citados por la Fiscalía General de la República y podamos demostrar la inocencia”, estableció en entrevista radiofónica.

“Ni yo ni mi esposa hemos realizado operaciones ilícitas”, agregó el ex encargado de despacho de la PGR, quien negó tener propiedades en el extranjero.

“Solo mi esposa tiene un inmueble en la Ciudad de México”, señaló Beltrán.

Finalmente, el ex encargado de despacho de la PGR expresó su confianza en Alejandro Gertz Manero, como titular de la FGR, en las investigaciones.