Elementos de la Guardia Nacional que no piensan en sus “mamacitas”

El lío que ahora trae de cabeza a la Guardia Nacional por un supuesto “amiguismo” de algunos miembros de la corporación netamente cuartotransformadora debe hacer parar las antenas al Gobierno Federal.

…

Resulta que el Gobernador Miguel Barbosa ha estado aportando pruebas fotográficas de una reunión y comida entre elementos de la GN y líderes del crimen organizado, “huachicoleros”, en concreto (familia Valencia), en Puebla.

…

Las fotografías se han difundido en redes sociales supuestamente por los hijos de Vicente Valencia. De ahí pasaron a algunos medios de comunicación, y pues para no caer en el pecado de la omisión, Barbosa lo denuncia sabedor de que “Dios castiga”.

…

Lo que el caso revela es que por más que se haya dicho y se siga diciendo que la corporación surgida a propuesta de la 4T trae todo los filtros contra la corrupción, y para no dejarse infiltrar por el crimen organizado, contra el virus de la delincuencia no hay “transformación” que valga. Y que aquello de que “no somos iguales”, nomás no vale con los que no piensan en sus “mamacitas”… de cualquier bando.

AHORA LÍDERES LLAMAN A GOLPE… DE TIMÓN

Claro que no es igual decirlo o pensarlo con el hígado, como lo hizo recientemente Pedro Ferriz de Con, que mediante la exhortación como lo hace ahora un grupo de personajes con distinto oficio y profesión, aunque lleguen a lo mismo, el primero de no se sabe cuántos “movimientos” si las propuestas oficiales ante el catálogo de crisis no cambian.

…

Reunidos en el foro virtual “Diálogo Nacional por la Reconstrucción”, organizado por Futuro 21, propusieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador -por enésima vez-, un gran acuerdo nacional.

…

En el evento, que fue convocado por un centenar de líderes, participaron este jueves gobernadores como Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Javier Corral, de Chihuahua; Silvano Aureoles, de Michoacán; dirigentes empresariales como José López Campos, de Concanaco-Servitur, Gustavo de Hoyos, de Coparmex; el senador Emilio Álvarez Icaza, María Elena Morera, de Causa en Común, y Marko Cortés, líder nacional del PAN.

…

No piden mucho. En principio que en el gran pacto estén representados gobierno, sector productivo, sociedad civil y academia. Que, entre otras cosas, se apoye a las empresas, principalmente a las pymes, que se difiera el pago de impuestos, que haya subsidio al empleo, créditos reales y que se modifique el pacto fiscal.

…

Este nuevo “movimiento” es distinto al que desde hace tres semanas iniciaron los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Javier García Cabeza de Vaca, Miguel Riquelme y Jaime Rodríguez, respectivamente.

…

Ah, una cosa sí se aclara, ninguno de los convocantes ni participantes ha mencionado las palabras “golpe”, ni “estado”.

Y 11 AÑOS DESPUÉS, ¿EL ‘DÉJÁ VU’?

Fue también un jueves aquel 23 de abril de 2009, cuando el entonces Secretario de Salud federal, José Ángel Córdova, anunció que el gobierno mexicano, encabezado por Felipe Calderón, tomaba medidas ante el irrupción de un nuevo virus de la Influenza.

…

En aquel año, también se suspendieron clases, eventos masivos y se redujeron actividades en el gobierno. No se concretó, tal cual, una “sana distancia”, pero el propio miedo a algo desconocido para estas generaciones, la hizo, implícitamente, necesaria.

…

Algunas advertencias eran casi las mismas: Los síntomas de la Influenza A(H1N1) eran fiebre superior a 39 grados, tos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal.

…

Las medidas, idénticas: Alejarse de personas infectadas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no saludar de besos ni de mano, no compartir alimentos ni cubiertos; cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, y utilizar cubrebocas.

…

La libramos. No, no es un “Déjá vu”. El problema es que ahora parece que los “demonios” se unieron con los “tigres” sueltos.