Elba Esther Gordillo recuperó obras de arte, no el SNTE, dice abogado

Marco Antonio del Toro, abogado de la sindicalista y política mexicana Elba Esther Gordillo, aseguró que su clienta fue quien hizo, en 2014, todas las gestiones para entregar al Sindicato Nacional de Trabajadores del Educación (SNTE) las obras de arte, que desde ayer se exhiben en Centro Cultural del México Contemporáneo.

“Lo que manifiestan quienes se ostentan actualmente como dirigencia del SNTE pues es falso porque no recuperaron absolutamente nada, no solo no recuperaron, no quisieron recibirlo y no gestionaron ante la Procuraduría General de la República, que se llevará a cabo esa entrega”, señaló el abogado sobre las piezas de arte que el SNTE aseguró pertenecían a Elba Esther Gordillo.

Las 17 obras, entre las que se encuentran piezas de connotados artistas tales como: Pedro Coronel, Diego Rivera y Francisco Toledo, estaban destinadas a la Ciudad del Conocimiento y por vía notarial, Gordillo intentó hacer la entrega al SNTE, pero el área jurídica del sindicato se negó a recibirlas, detalló en entrevista con Radio Fórmula.

Posteriormente, narró el abogado, se inició un procedimiento judicial, en un juzgado civil, en donde se depositaron las 15 cajas, perfectamente sellas y especializadas para el cuidado de arte “y tampoco recibieron las obras de arte”.

Entonces, destacó Del Toro, la maestra Gordillo fue a la Procuraduría General de la República a solicitar que las obras se le entregaran al SNTE.

“Lo que puedo comentar es que primero esa obra fue adquirida durante el periodo en que la maestra actuaba como líder, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para un proyecto específico.

“Segundo, no fue el dirigente actual ni ninguno en el periodo en que la maestra estuvo privada de su libertad legalmente, quien recuperó esa obra; fue la maestra quien se encargó de que se entregara a los maestros de México”, subrayó.