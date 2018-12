El señor López Obrador siempre “tira la piedra y esconde la mano”: Fox

El ex presidente de la República Vicente Fox, mandó mediante su cuenta de Twitter un mensaje al presidente López Obrador, luego de los hechos ocurridos en el estado de Puebla, donde como sabemos, lamentablemente perdieron la vida Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

Fox Quesada manifestó su descontento a las declaraciones del presidente realizadas el día de ayer donde habló sobre las especulaciones sobre lo ocurrido en Puebla.

“No me gusta andarme por las ramas y estoy acostumbrado a llamar al pan pan y al vino vino; había el martes un ambiente que crearon ex profeso los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría que actúa de manera muy mezquina, la derecha, los conservadores”.

Esto causó la molestia del ex presidente quien escribió en redes sociales que Andrés Manuel siempre “tira la piedra y esconde la mano.