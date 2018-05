El PRI apuesta a la ley, no a la anarquía ni la división: René Juárez

Aseveró que los priistas salen a las calles a conquistar el voto de corazón y de la razón, pues con José Antonio Meade como abanderado “le apostamos a la congruencia, no a la ocurrencia; a la paz, no a la confrontación; al diálogo, no a la intolerancia ni mucho menos a la impunidad”