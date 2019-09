El presidente me pidió no alterar la ley ni imponer ‘mayorías groseras’: Monreal

A “respetar la ley, no alterarla ni imponer mayorías groseras” fue instado Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me dijo que lo que debemos hacer es respetar la ley, no alterarla; no hacer lo que antes hacían los adversarios, que imponían las mayorías de manera grosera e irracional.

“No.

“Nosotros somos distintos y hay que actuar con respeto a la ley”, refirió Monreal.

Ello, al ser abordado al término de un encuentro privado con el presidente López Obrador en Palacio Nacional en alusión a la disputa de los diputados federales de Morena.

Pie de foto

‘Respetar la ley, no alterarla ni imponer mayorías groseras’, la consigna de titular del Ejecutivo federal a coordinador de Morena en el Senado