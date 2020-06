El Presidente consiente que Ackerman llame “sicariato mediático” a periodistas

“Les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan; cuando les toca ‘pegan el grito en el cielo’”, afirma

A la pregunta sobre qué opinaba que John Ackerman llamara “sicariato mediático” a los periodistas y los comparara con miembros del crimen organizado, el Presidente Andrés Manuel López evadió recriminarlo o censurar la expresión.

En un tono de complacencia por lo dicho por el académico de la UNAM, expresó que a veces los periodistas se van al extremo.

“Les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan; cuando les toca ‘pegan el grito en el cielo’”, dijo López.

El Mandatario no reprobó el dicho, pero sí reclamó que incluso a él lo atacan. “Y yo no me enojo”.

Pidió que se acaben los extremos de izquierda y de derecha.

El fin de semana, tras los hechos sangrientos contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, de la que salió ileso, Ackerman dijo que “los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa”.

Enseguida habló del incidente en un avión donde un hombre increpa a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller cuando viajaba a Cancún.

El Presidente criticó que una persona haya confrontado a su esposa,

Dijo que ese tipo de personas son “fanáticos”.

“Me dijo por teléfono que si en ese momento le respondía, esta persona la golpeaba porque estaba muy fuera de sí”.