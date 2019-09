El PRD denuncia a Manuel Bartlett por enriquecimiento oculto y cohecho

La dirigencia nacional extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una denuncia, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en contra del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por presunto ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés.

Fernando Belaunzarán, integrante de la dirigencia colegiada, aseguró que la denuncia es porque el funcionario “no puede explicar” 750 millones de pesos de propiedades que están a nombre de su pareja sentimental, con quien vive desde hace dos décadas, y de sus hijos.

Explicó que el Artículo 60 de la Ley de Responsabilidades establece como una falta “muy grave” el ocultamiento de bienes que estén a nombre de la pareja o concubina.

“Es una falta grave.

“Implicaría la inhabilitación del cargo por 10 o 20 años, independientemente que se tendría que investigar el origen”, indicó Belaunzarán.

Pidió a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, llevar a cabo una investigación profunda y transparente.

Y lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya adelantado a las investigaciones oficiales y lo haya absuelto diciendo que es un complot político.

A su vez, Karen Quiroga, también integrante de la dirigencia, solicitó medidas cautelares, como la separación del cargo, mientras se esclarece el origen de los recursos que se utilizaron para adquirir las propiedades y se pueda generar toda una línea de investigación alrededor de los familiares del funcionario federal.

“Nosotros estamos solicitando las medidas cautelares.

“Es importante separar del cargo a Manuel Bartlett en tanto no se esclarezca de dónde provienen; a mí me alarmaría mucho si se comprueba si viene o del erario público o de acciones que no son propias de un servidor público”, anotó.