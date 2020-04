El plan de reactivación será modelo mundial, afirma AMLO

El plan de recuperación anunciado este domingo, y que criticó toda la prensa, “hasta la más condescendiente con nosotros”, será un modelo a seguir por otros países, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que hasta los medios de comunicación más condescendientes con su gobierno, informaron que vienen otras medidas, “pero no”, aclaró, “no vienen otras medidas, son estas”.

“Estamos optimistas y pensamos que esto es lo más conveniente”, aseguró.

Señaló estar seguro que con su plan vencerán a las crisis, y que será un modelo a seguir por otros países.

El Presidente afirmó que el periodo neoliberalista cometió más saqueos que en el de la Colonia.

Enfatizó que su objetivo es acabar con la “peste más funesta” que es la corrupción.

Expresó que los neoliberales además de corruptos son inhumanos y muy hipócritas.

“A nosotros nada humano nos es inhumano”, agregó.

A pregunta sobre la donación de sueldo que hará la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que él ya decidió donar todo su aguinaldo.

“Nunca me ha interesado el dinero, nunca he tenido cuenta de cheques ni tarjetas de crédito”

Reiteró que las calificadoras carecen de sensibilidad ante asuntos de interés público.

“No es posible que descalifiquen a países que padecen el “Coronavirus”.

“Parece que no pudieron esperar a que las monedas se estabilizaran”.

Dijo que planteó una especie de “Plan Marshall”, pero aseguró que no escucha al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial dar un pronunciamiento de ayuda o de apoyo, no con créditos leoninos, sino de cooperación para el desarrollo.

Afortunadamente, agregó, “nosotros tenemos nuestras reservas”.

Elogió al Banco de México, pero pidió que no comience a soltar dinero de las reservas.

Afirmó que no cree que ningún otro Presidente haya recorrido el país como lo hizo él, y se lo dejó de tarea a los periodistas para que lo investiguen.

El Mandatario federal expresó que la corrupción se elevó, precisamente, en periodos de crisis, como éste. Empresas “quebradas” y empresarios más ricos.

Ofreció disculpas por anticipado, pidió que no lo vean con malos ojos, porque no es por carga ideológica.

Aseguró que no se puede seguir aplicando un modelo que nos llevó a la ruina.

Señaló que no evadió hablar en su informe de inseguridad, incluyendo marzo, donde la violencia fue alta.

Reiteró que a la alta inseguridad se llegó por el neoliberalismo.

“Ni modo que las bandas de delincuentes se hayan conformado en el tiempo que llevamos nosotros”, dijo.

Ahora, agregó, estamos padeciendo esta irresponsabilidad.

Su política es por el bien de todos, incluyendo a sus adversarios, indicó.

ARMAN CRÍTICA A MEDIOS

A pregunta de un reportero, que le leyó los encabezados de hoy de la prensa que cuestionan el plan anunciado este domingo, López Obrador criticó a los medios de comunicación.

Expresó que nunca dijeron nada contra la corrupción de antes.

Criticó al “partido más conservador” y, en especial, al periodista Pablo Hiriart.

El reportero, Marco Antonio Olvera, acompañó la respuesta del Presidente diciendo que estos medios ahora requieren de más “chayos”.

Reveló que hoy un periódico afirma que “se cayó la popularidad del Presidente”, que solo tiene el 60 por ciento.

“Y eso, pues es muy bueno”, aseguró.

Dijo que esas son sus cuentas, que él “tiene otros datos”, y soltó una carcajada.

Pero celebró que hoy exista libertad de expresión.

Afirmó que hoy ya no reciben dinero del gobierno articulistas, columnistas y especialistas, pero no porque le caigan mal al gobierno, porque ellos no tienen enemigos, tiene adversarios.

Añadió que ahora el dinero se maneja con responsabilidad, porque es un dinero para los pobres, para quienes lo requieren.