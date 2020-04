El Papa realiza sin fieles el rito de “Domingo de Ramos”

“El drama que estamos atravesando nos obliga… a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve”, afirma

Como estaba previsto desde hace tres semanas, que el Vaticano celebraría la Semana Santa sin fieles, el Papa Francisco encabezó la celebración de Domingo de Ramos sin ciudadanos que lo acompañaran.

Además, el rito se celebró dentro de la Basílica de San Pedro y no en la Plaza del mismo nombre, donde año con año se realiza.

“El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve”, expresó durante el acto religioso.

“Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que dios nos tiene”.

Francisco solo estuvo acompañado de un grupo pequeño de religiosos, guardando siempre la “sana distancia”.

El Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa que culmina en Pascua, que este año es el 12 de abril.

El “Coronavirus” ha provocado en Italia hasta hoy cerca de 15 mil muertos.