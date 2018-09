Cumpliré a pesar del país en bancarrota: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su primer acto de la gira de agradecimiento en Nayarit, que honrará todos los compromisos que realizó durante la pasada campaña electoral y no le fallará al pueblo de México.

En el evento que se realizó en el parque La Loma, de Tepic, detalló: “Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México”; también llamó a buscar entre todos la transformación del país con unidad.

Explicó que se eligió esta entidad para comenzar la gira de agradecimiento, debido a que en el acto que realizó durante la campaña presidencial llegó al mismo con cuatro horas de retraso por las condiciones meteorológicas y la gente lo esperó ese tiempo, por lo que se comprometió en su momento volver, “por eso estoy con ustedes aquí”.

López Obrador ofreció cumplir con los compromisos que realizó durante su campaña y dijo que trabajará para que el presupuesto permita realizar los programas que se planteraon, pese a la situación económica del país.

Entrevistado al final del primer evento de la gira de agradecimiento que realizará en todo el país, López Obrador detalló: “El país lleva 30 años en bancarrota, desde que se está aplicando la política neoliberal.

“Está bien que yo sea prudente, moderado, que no quiera yo estarle echando la culpa a nadie porque ya nosotros vamos a asumir la responsabilidad; ¿díganme si ha habido crecimiento, si ha habido empleos, si ha habido paz, si ha habido tranquilidad, si ha habido bienestar?”, expuso.

Agregó: “No me estoy quejando, es que aún con eso va a salir adelante el país, porque el pueblo quiere un cambio verdadero, la gente votó por eso.

“Van a haber cambios, y no los voy a decepcionar, cada vez que haya una situación difícil voy a dar la cara y voy a hablar con ustedes, estoy seguro que me van a comprender porque nunca voy a tomar ninguna decisión que afecte al pueblo de México”, puntualizó durante su discurso que se efectuó en el parque La Loma de Tepic, Nayarit.

“Siempre voy a actuar de buena fe, con justicia, ayúdenos, vamos todos a buscar la transformación del país, repito, con unidad, nada de pleito, vamos a cerrar filas todos los mexicanos”, aseguró.

El morenista recordó que ya se terminó con las pensiones a los ex presidentes, además de que no habrá escoltas para funcionarios ni ex servidores públicos, todo eso se va a terminar y vamos a tener elementos suficientes para la tarea de la seguridad pública”, dijo.

Enfatizó: “Vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña. Ése es el piso y de ahí para arriba”.

En el ámbito local, manifestó que se construirán dos nuevas universidades en Acapotena y en Compostela, al tiempo que dijo que se beneficiará a 20 mil jóvenes nayaritas con la beca de tres mil 600 pesos mensuales, lo que significará una inversión de 888 millones de pesos para el año próximo.

Además, afirmó que las madres que reciben becas del Programa Prospera por los hijos que estudian el nivel básico, se mantendrán, sólo que ya no habrá intermediarios y el apoyo será directo a los beneficiarios.

Subrayó que se apoyará a nueve mil 587 personas con discapacidad de bajos recursos en Nayarit, principalmente niñas y niños, con un apoyo de mil 274 pesos mensuales, y señaló que se continuará con la entrega de ayuda para el campo, pero se pondrán límites y se les dará a los que menos tienen y no a aquéllos que tienen grandes extensiones de tierra.

Finalmente, agregó que se desarrollará un programa de mejoramiento urbano y de vivienda en Bahía de Banderas con un presupuesto de 667 millones de pesos y se apoyará a los pequeños y medianos comerciantes y empresarios con créditos baratos para impulsar la economía popular.