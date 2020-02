El ITAM inspiró “un gobierno paralelo”

El Presidente lamentó que fueran el ITAM y otras universidades privadas, y no la UNAM, la que dominó el pensamiento en los 36 años de la época neoliberal.

A una pregunta en la conferencia mañanera si creía que uno de sus ayudantes, de los que cuidaban su seguridad, está capacitado para participar en la Comisión Reguladora de Energía, López Obrador contestó con una diatriba contra las universidades privadas, principalmente el ITAM.

Eso, sí, antes de lanzar su crítica, se disculpó. “Ya se me salió”, dijo, al mencionar sus siglas.

Después de defender a la UNAM, contra la que, en el época neoliberal, hubo una campaña para estigmatizarla, dijo que él no se lanzaría en contra de las universidades privadas. “Es mejor que las haya a que no las haya; quien tenga dinero para pagar que lo haga, es su derecho”.

No obstante, el Presidente denunció la existencia de un “gobierno paralelo constituido en los órganos autónomos que crearon en el época neoliberal para simular, favorecer”.

Puso como ejemplo, al Instituto de Transparencia que cuesta mil millones de pesos y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político en favor de minorías.

Explicó que así están todos los órganos reguladores, sobre todo los del sector energético.

Todo lo que produjo la reforma energética.

Negó que piense proponer una reforma constitucional para desparecerlos, pero, explicó que “afortunadamente se les están venciendo los plazos, Les faltó consultar a don Perpetuo para que en vez de 10 años estuvieran manejándolos por 20 o 30 años”.

Lo mismo, dijo, pasó con los contratos en el sector energético hasta por 50 años.

Explicó que en algunos casos estaban tan confiados en que iban a ser eternos, pero ahora se están venciendo los contratos, los tiempos en que estos servidores públicos y de acuerdo a la ley debe haber cambios, renovación.

Enfatizó que no hará reformas constitucionales para desaparecerlos.

Es suficiente, dijo, con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos.

Vigilarlos para que ya no den contratos, permisos y concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes perforan pozos, ponen plantas para generar energía eléctrica.

Es suficiente con eso o estar pendientes para que no den subsidios.

Lamentó el Presidente que a los órganos reguladores les dieron tantas facultades que están por encima del Poder Legislativo en algunos casos y sus decisiones son inapelables. Afortunadamente se le están venciendo los plazos.

Entonces entró a la defensa de sus ex ayudantes que ingresarán a la CRE. “Ahora con lo de la CRE, uno de los organismos autónomos enviamos a 12 técnicos para 4 ternas y sí, dos de ellos estuvieron trabajando conmigo con muchísima capacidad. Una ingeniera petrolera y un ingeniero químico que trabajó en Pemex. No son egresados del ITAM … perdón, ya se me fue, me disculpo…, pero eso era lo que sucedía”.

Pidió a los reporteros ayudarle a que investiguen en dónde están los economistas egresados de la UNAM. “No los encuentro ¿Qué pasó? Es público y notorio que en los gobiernos últimos de corte neoliberal, en todas las áreas financieras, puro ITAM. Con nosotros también hay del ITAM ayudándonos; el subsecretario de Gobernación (Zoe Robledo, que ahora es director del IMSS) es de primera, es del ITAM…. (esta institución) fue una de las escuelas más convocadas en el sector público, en el Banco de México, en Economía, en Hacienda, en las comisiones reguladoras.

“¿De dónde son los servidores públicos que manejaron la política económica los últimos 36 años?”.

Dijo que ya no hay de la UNAM; esto ocurrió “Hasta en Relaciones Exteriores” (en donde fueron titulares Luis Videgaray y José Antonio Meade).

Dijo que no estaba defendiendo a la UNAM. “Esto tiene que ver con una orientación ¿o no?

Es como los intelectuales, un tema espinso, pero hay que tratarlo, como lo es espinoso, aún más complicado el de los medios”, pero dijo que eso lo deja para después.

Consciente de lo que dijo, aclaró que “Siempre debemos hacer la diferencia entre los medios arriba y los trabajadores de los medios, ¡Que vivan los trabajadores de los medios”, sin embargo, su referencia no tuvo reacción de los periodistas presentes en la conferencia mañanera.

Insistió con las universidades.

“La UNAM fue muy maltratada, se le estigmatizó, se llegó a decir que si un profesional era egresado de la UNAM no tenía posibilidades de ser contratado. Es una gran universidad, uno de los primeros lugares en el mundo”.

Expresó que fue una campaña en contra, como con la educacion pública. “No podemos tapar el sol con un dedo. Ya se terminó”.