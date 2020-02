El INE está amenazado como nunca: Lorenzo Córdova

Como nunca, el Instituto Nacional Electoral está amenazado, denunció su presidente Lorenzo Córdova.

Aunque no puso nombre ni apellido a la amenaza, cualquiera sabe que se trata de Morena y, eventualmente Andrés Manuel López Obrador, que lo quieren fuera.

El presidente del INE habló en la toma de protesta de Sergio Bernal como director ejecutivo de Organización Electoral quien será responsable de las elecciones de 2021 en las que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, mil 928 Alcaldías y 30 Congresos locales.

“Estos son momentos muy complicados para la institución, he tenido el privilegio de estar tres ocasiones aquí, vivir etapas no menores de la institución, y no han sido tan fáciles, pero muy probablemente nunca hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra el Instituto como el que hoy tenemos … Lo único que les quiero pedir es que cerremos filas en torno a la defensa de la institución y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución de cara a lo que viene, las elecciones del año 21, que sean, una vez más, como suele ocurrir, las mejores elecciones que hemos organizado”, dijo Córdova.

El árbitro electoral recordó que al concluir la elección de 2018 en la que resultó triunfador López Obrador, un amigo le recomendó no permanecer al frente del INE. “¿Para qué te quedas?, Te van a querer echar, vienen contra arriba, no vale la pena?”, le habría dicho.

Pero Córdova decidió permaecer para garantizar al país que en las elecciones del 2021 haya condiciones operativas y ténicas, “cancha pareja”.

Pero más aún: “cuidar al INE y a su gente”.