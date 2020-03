El Gobierno toma decisiones tardías ante epidemia: Narro

El Gobierno Federal está tomando decisiones incorrectas y tardías ante la epidemia de “Coronavirus” en México, dijo el ex titular de Salud, José Narro.

“Como si no tuviéramos problemas, no se está haciendo lo correcto, estamos mal”, expresó el ex Rector de la UNAM durante una entrevista de radio con información de Milenio.

Afirmó que las medidas no van parejas, pues mientras instituciones educativas ya programaron cancelación de clases y eventos, las de Salud no hacen nada.

“No debemos esperar 10 días para que empiece todo el contagio, que se da de manera horizontal, porque (los infectados) tuvieron decenas o veintenas de contactos”, añadió.

Narro reiteró que se está actuando de manera equivocada.

El ex Rector recordó que cuando ocurrió en México la Influenza A (H1N1), el hoy subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, actuó de manera precipitada y fue reemplazado por José Ángel Córdova Villalobos.

“Ahora lo están haciendo de manera inversa”, agregó.

“Esto es un problema del mundo, estamos viendo lo que han decidido Italia, España, Estados Unidos, y países de Centro y Sudamérica.

“Y nosotros queremos seguir combatiendo el ‘Coronavirus’ como si fuera un invento de los ‘conservadores’, pero es un tema de Salud pública”.

Narro incluso preguntó por Jorge Alcocer, Secretario de Salud. “Es el que tiene que estar dando cuentas a los mexicanos”, expresó.