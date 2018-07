El Gobierno no puede hacer todo: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación señaló que ante el entorno de violencia que se vive en el país, la siguiente administración tendrá la misión de resolver los problemas y recomponer el tejido social.

En entrevista para El Universal, la ministra en retiro dijo creer que la coordinación, colaboración y sobre todo el avance para la paz implica que las instituciones estemos en la misma línea de atención, en la misma visión de la política pública para poder ir avanzando.

Además señaló que esta consciente de que la expectativa de las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador y de las que no lo hicieron, es alta y mencionó que no hay magia, el avance será lento.

“El Gobierno no puede hacer todo, menos un gobierno como el de Andrés Manuel que quiere austeridad absolutamente republicana en el sentido de que no va a haber tantos recursos”, argumentó.

Ante la ola de violencia que se vive en el país señaló que es una situación de violencia extrema que, afirma, ha convertido a México en un cementerio.

“El tema es sumamente complicado, muy, muy complejo, pero de lo que sí estamos ciertos es que no podemos (seguir) así, con una política anticrimen y antidrogas que no ha dado otro resultado que más violencia. Andrés Manuel López Obrador tiene dos frases: “La violencia no la vamos a combatir con más violencia” y “Becarios sí, sicarios no”. En esta línea de pensamiento, la pacificación del país es la paz y seguridad de cada una de las familias mexicanas. ”