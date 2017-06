El frente PAN-PRD, un engaño: Bejarano

“El frente amplio, hasta ahora, es un engaño si no se logra, verdaderamente, hacer acuerdos con otras fuerzas, porque Morena ha dicho que no va ir con el PRD", refirió el también líder del denominado Movimiento Nacional de la Esperanza

Como un engaño calificó René Bejarano, líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), el frente que pretenden conformar los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

“El frente amplio, hasta ahora, es un engaño si no se logra, verdaderamente, hacer acuerdos con otras fuerzas, porque Morena ha dicho que no va ir con el PRD”, refirió el también líder del denominado Movimiento Nacional de la Esperanza.

Sobre este último, Bejarano dio cuenta de la celebración de una convención nacional para el 2 de septiembre.

Al abundar sobre al establecimiento de una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que representaría una violación flagrante a los acuerdos del Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Sería una traición a los principios partidarios de la izquierda y al PRD.

“Y si se intenta hacer, no dudaremos que mucha militancia, que todavía cree en el PRD, terminaría buscando otras opciones”, puntualizó.

En ese tenor, Bejarano aseveró que sumarse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no implicaría sumisión.

Finalmente, el líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional puso énfasis en la necesidad de impulsar las candidaturas ciudadanas.

Al abundar sobre el particular, Bejarano se decantó por Juan Ramón de la Fuente, ex titular de la Secretaría de Salud (Ssa) y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ello, hizo notar, en el entendido de que “tiene un perfil adecuado”.

SALVAGUARDAD IDENTIDAD PANISTA: ZAVALA

Abordada al término de un evento en el municipio de Naucalpan, Estado de México, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, llamó a salvaguardar la identidad del Partido Acción Nacional (PAN) en caso de que construya un frente opositor con otras fuerzas políticas.

“Yo estoy totalmente abierta a las alianzas; siempre he considerado que es importante atenderlas, considerarlas e incluso aprobarlas.

“Qué es lo que tenemos qué hacer en las alianzas, no olvidarnos que tenemos una identidad como partido, y eso es lo que aportamos en una alianza al país y que, al mismo tiempo, este tipo de alianzas tienen que ser muy claras para los ciudadanos, y eso lo hemos logrado muchas veces; otras veces no, pero de que lo podemos lograr, sin duda alguna; estoy abierta a eso, al tema de las alianzas”, aseveró Zavala.

Por otra parte, la ex primera dama y aspirante a la primera magistratura del país aseveró que su crítica al dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, se va a resolver de manera muy sencilla.

Es decir, refirió Zavala, que no sea juez y parte en la elección del candidato presidencial de su partido.

“Así se irá resolviendo poco a poco.

“Se trata de que haya condiciones democráticas”, puntualizó Zavala.