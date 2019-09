El Estado no está debilitado por inseguridad, afirma Durazo

El gobierno federal no caerá en provocaciones de grupos que, incluso, son pagados por el crimen organizado para que las fuerzas de seguridad ataquen y así poder calificar al gobierno de represor, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.

En entrevista, el funcionario federal rechazó que el Estado Mexicano esté debilitado por el problema de inseguridad y que muchos de los ataques no son una verdadera reacción social.

“Se tiene que ubicar en su justa dimensión; en el caso de Tlahuelilpan salieron 800 pobladores a tratar de evitar la acción de los equipos que iban a reparar el ducto, y también en Santa Rosa de Lima (Guanajuato), y otras poblaciones en general; no se trata de una reacción social; se trata de habitantes que están en una u otra nómina de los líderes criminales locales”, indicó.

Detalló que en Santa Rosa de Lima, la protesta parece una reacción social, “pero en estricto rigor realizan una tarea vinculada al crimen organizado”.

Durazo reconoció la madurez de los cuerpos de seguridad para no caer en la provocación de algunas personas que los han lastimado, incluso físicamente, lo que habla del profesionalismo de los elementos.

Precisó que han recibido muchas recomendaciones por exceso en el uso de la fuerza de elementos de la Policía Federal, pero son por hechos de 2010, 2011, 2012 y 2014, “absolutamente ninguno por uso excesivo de la fuerza en los meses de este gobierno”.

Advirtió que se continuará en esos términos, “respetando escrupulosamente los derechos humanos y también haciendo un uso responsable, ponderado y profesional de la fuerza”.

En relación al tema de la suspensión de Jorge Winckler Ortiz como fiscal general de Veracruz, Durazo abundó que es una decisión del Congreso del estado que se respeta y que lo más importante es la colaboración de la fiscalía con las autoridades estatal y federal en un marco de respeto a su autonomía.

Añadió que una cosa es la autonomía y otra es la falta de colaboración entre instancias responsables de garantizar la paz, la tranquilidad a los mexicanos y de combatir la impunidad.

“Nosotros respetamos esa decisión y esperamos que la nueva fiscal tenga, obviamente, un trabajo eficaz y de colaboración con todas las autoridades para lograr entre todos mejores resultados”, mencionó.

Según Durazo, con el anterior fiscal había deficiencias señaladas por el gobierno del estado y “no es en vano que ha prosperado esta solicitud del gobierno estatal de separar del cargo al anterior fiscal, esperemos que sea para bien”.