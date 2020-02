El ‘Coronavirus’ nos va a pegar: De la Fuente

“Hay que asumir que el ‘coronavirus’ (Covid-19) va a llegar a México, que nos va a pegar… No tengo la menor duda”, dijo Juan Ramón de la Fuente, Embajador de México anta la ONU.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, el diplomático llamó a los mexicanos a cerrar filas para hacer frente al virus chino.

“Más allá de las divisiones que pueda haber ahorita en el sector, porque lo necesitamos”, expresó.

De la Fuente pidió que ojalá el sistema de Salud eche mano de la infraestructura y, sobre todo, de los recursos humanos capacitados que tenemos, algunos de ellos expertos de la propia Organización Mundial de la Salud.

“La pregunta”, señaló, “es cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados”.

“Yo quisiera pensar que lo estamos: Hay infraestructura, gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar la importancia”.

El Embajador ante la ONU sugirió tomarse muy en serio las recomendaciones de la OMS y no subestimarla. “Hasta ahora no le ha fallado. No hay que subestimarla en lo más mínimo”.

Más aún, De la Fuente advirtió que ya es inminente una pandemia.

Puso el ejemplo de los chinos que tuvieron la capacidad para un cerco sanitario en 56 millones de personas.

“Fue inédito”, expresó.

De la Fuente también mencionó la experiencia que México tuvo en la contención del cólera en los 90 y el A-H1N1, en 2009.

“México también tiene sus propios expertos y no están en disonancia con el expertos de la OMS, de hecho algunos son los mismos”, añadió.

“Quizá con la población hay que ser más enfático para decir, sí va a llegar, pero estas son las medidas que se están tomando”.

.