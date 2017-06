‘El Bronco’ cuestiona y acusa al dueño de Grupo Reforma

Y lo que empezó como miel concluyó con un agrio sabor. Bueno, hasta con un “¡a partir de hoy cero noticias para ‘El Norte’… cero noticias para El Norte!’”.

Desde antes del 7 de junio del 2015, cuando Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ganó la gubernatura de Nuevo León, la relación era como la del ahijado y el padrino.

Estrenando la figura de candidato independiente y con muchas probabilidades de ganar (como lo hizo) y de girar, para bien, el desempeño gubernamental, el político ex priísta despertó las expectativas del medio de comunicación impreso más importante del norte de la República, “El Norte”, e integrante de Grupo Reforma.

Tanto así que el brazo derecho del Gobernador, que llegó por vez primera al cargo sin el apoyo de un partido, era el mismísimo Fernando Elizondo -ex gobernador interino, ex candidato a gobernador, ex Secretario de Energía durante la gestión de Vicente Fox, y consuegro de Alejandro Junco de la Vega, propietario del diario-, a la postre Coordinador Ejecutivo de la Gubernatura.

Pero el encanto se fue rompiendo poco a poco. Algo no embonó al paso de la relación en los primeros dos años de gobierno. Vaya, la llegada de “El Bronco” engalanó la redacción de “El Norte” con una entrevista exclusiva realizada con equipo de televisión por el Director del área de Negocios, Jorge Meléndez.

Tras una larga lista de confrontaciones y diferencias (incluyendo la renuncia, a principios de abril de este año, de Elizondo al cargo de gobierno otorgado por “El Bronco”), este lunes el grupo Reforma publicó en portada de sus periódicos y portales web una nota en la que cuestiona el gasto de 7.4 millones de pesos de “El Bronco” en vallas publicitarias y la revista de consultoría “AR (A-Regional)”.

La respuesta del Gobernador fue sin tapujos, pero con irritación y graves acusaciones, aprovechando una rueda de prensa, como se evidencia en un video que circuló por redes sociales.

“Yo no te cuestionaré a ti cómo el dueño de tu periódico se robó una calle en San Pedro, o cómo anda en helicóptero todos los días”, dijo a uno de los reporteros de la casa editora que cubre la fuente de gobierno. “¿De dónde saca el dinero para comprar el helicóptero?”.

“¿Quién le paga el helicóptero, qué negocios tiene (Junco de la Vega)?”

Aunque el reportero intentó plantear una respuesta (“es capital privado”), el mandatario estatal lo calló.

“Lo vamos a fiscalizar para ver si es cierto que son recursos privados y buenos recursos, y si no son recursos malos, mal habidos”, dijo “El Bronco”.

“¿Por qué el no confía en nosotros y nosotros tenemos que confiar en ustedes?”, preguntó el Gobernador.

El restante fue un monólogo del Rodríguez Calderón recriminando los cuestionamientos del periódico dirigido por Junco de la Vega.

“Sí, el periódico tiene un derecho y libertad de expresión, cierto, pero no para mentir, y ha mentido muchas veces”, expresó en el evento grabado en audio y video por otros medios.

“Aquí yo te preguntaría”, incriminó al reportero, “a ver si lo publicas, que aclare cómo le dieron una calle en San Pedro para ampliar su casa, que ampare cuantas casas tiene en Allende, cómo tiene un yate no sé dónde, helicóptero.

“Qué empresarios tiene helicópteros y aviones… ¿nada más de vender el periódico?

“Cuánto cuesta el periódico, cuántos empresarios quisieran tener eso que tiene el dueño del periódico ‘El Norte’. ¿Cuánta gente le paga al periódico ‘El Norte’? ¿Podríamos fiscalizar el periódico ‘El Norte’? ¿Podríamos tener una página de internet en donde el periódico ‘El Norte’ publique todo lo que cobra por una nota o por otra o por otra, también es un ente público, lo lee la gente”.

Hasta cerca de las 22:00 horas de ayer, ningún portal de Grupo Reforma daba respuesta a las acusaciones del Gobernador de Nuevo León a Junco de la Vega.

“A eso me refiero cuando tenemos que hablar sobre los medios de comunicación”, inquirió el mandatario estatal en la rueda de prensa al reportero de “El Norte”.

“No es justo, creo que ni para una sociedad como la regiomontana que tiene mucha información, que el periódico ‘El Norte’ se ampare en su derecho de la libertad de expresión.

“Si el periódico ‘El Norte’ me hubiera hablado a mí, o alguno de sus reporteros… Me hablan nada más cuando tratan de que yo les pueda dar una noticia… Pero a partir de hoy cero noticias para ‘El Norte’… cero noticias para ‘El Norte’.

“Y cuando te vea a ti no te voy a decir nada, así que ponte unos tapones en las orejas, porque siempre voy a estar ‘en dónde está el del periódico El Norte… oye compadre te puedes ir porque tengo el derecho de decidir a quién le doy la información o no”.

El reportero intentó una nueva pregunta, pero el ahijado ya estaba fuera de sí.

“No te voy a contestar…”.