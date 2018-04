“El Bronco” alienta a deportistas en García, Nuevo León

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, realiza actividades proselitistas por el municipio de García, Nuevo Léon, y en su trayecto se detiene un rato a observar un partido de softbol para echar porras a sus amigas de los equipos Real Magisterio y Tortugas de Rinconada.

A través de su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL, Rodríguez Calderón “El Bronco” escribe esta mañana: “Ando en #García, caminando me encontré con unas amigas que estaban jugando softbol las del Real magisterio vs las Tortugas de rinconada. Me detuve a echarles porras y platicar un rato”.

Además, el gobernador con licencia de Nuevo León subió un pequeño video donde pregunta quién iba ganando el juego y dialoga brevemente con las deportistas.