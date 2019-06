Ejército, Marina y Guardia Arman fortaleza en Chiapas

Rafael Ojeda Durán, Luis Cresencio Sandoval y Luis Rodríguez Bucio, titulares de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, y comandante de la Guardia Nacional, respectivamente, se dieron a la tarea de delinear en Chiapas el Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica, en específico, el despliegue de elementos del nuevo cuerpo de seguridad, cuyo responsable será el General de Brigada Vicente Antonio Hernández que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que se trate de una militarización.

“Lo que hace la Guardia Nacional es respaldar las acciones de la autoridad civil, que es migración.

“La militarización querría decir que vas a ser agresivo, que vas a violentar derechos; no es el objetivo; la Guardia Nacional tiene una serie de preceptos en la ley que están aprobados, que se tienen que respetar, y la función principal aquí sería migración”, puntualizó Ebrard.

El cónclave para delinear el Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica en Chiapas, varios de cuyos municipios han sido reforzados con policías federales y agentes migratorios, tuvo lugar en la ciudad de Tapachula, en la 36 Zona Militar.

Listos predios que servirán como cuartel general

Tres predios ubicados en Tonalá, Palenque y Pichucalco servirán como cuartel general, y coordinación regional, a la Guardia Nacional en Chiapas.

Lo anterior fue determinado luego de que el Congreso local aprobara la desincorporación de las propiedades a iniciativa del gobierno del estado.

Los predios que servirán a la Guardia Nacional de cuartel general, y coordinación regional, se encuentran en paso de migrantes.

Comisión especial para atender tema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la integración de una comisión especial para atender el tema migratorio, la cual estará conformada por cinco funcionarios, que serán encabezados por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, donde refrendó su postura en el sentido de que la mejor vía de enfrentar el fenómeno migratorio es la cooperación internacional en pro del desarrollo de los países pobres, el mandatario indicó que “esa es la propuesta de México y la quiere demostrar en los hechos”.

López Obrador detalló que en la comisión participarán Vicente Antonio Hernández Sánchez, Francisco Garduño Yáñez, Javier May Rodríguez, Horacio Duarte Olivares y Maximiliano Reyes Zúñiga.

La instancia en referencia se integró para realizar una evaluación constante porque “no se pueden ocultar datos”, y que se dará a conocer si la estrategia funciona en el plazo establecido de 90 días, en los que se podrá acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio con desarrollo y bienestar, destacó el mandatario.

“Si los países desarrollados ayudan a los países pobres, entonces se va a poder atender el fenómeno migratorio; si se les abandona, si se les da la espalda, si las agencias financieras internacionales no cooperan y no hay apoyo para el desarrollo de los países pobres, no se puede enfrentar el fenómeno migratorio”, agregó.

El titular del Ejecutivo federal calificó como un desafío interesante el acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio al atender las causas que originan la migración, es decir, que con producción, con trabajo, con bienestar, “podamos mantener a los migrantes en sus casas, con sus familias, en donde nacieron, en donde están sus costumbres. Ese es el planteamiento”.

Dijo que la manera más eficaz y más humana de enfrentar el fenómeno migratorio en América del Norte, como en cualquier país o región del mundo, “es atendiendo las causas que originan el que la gente tenga que abandonar sus lugares de origen”, lo que no se resuelve con el uso de la fuerza o medidas coercitivas.

El titular del del Ejecutivo federal consideró que el acuerdo al que se llegó con el gobierno de Donald Trump fue positivo, como se lo han expresado los inversionistas, y “así lo demuestran los números; se fortalece nuestra moneda, se disipó la posibilidad de una crisis económica financiera”.

Subrayó que su administración va a continuar con la política de no confrontación, de buscar acuerdos, de optar por la negociación, y “aún en los conflictos más delicados siempre vamos a optar por el diálogo”.

En este sentido, López Obrador enfatizó que además de fortalecer el mercado interno, “tenemos que buscar diversificar nuestras relaciones, pero sin romper con Estados Unidos y con Canadá. Eso ha quedado de manifiesto y vamos a seguir aplicando esa política”.

‘Tenemos derecho a cuidar nuestra frontera: Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reafirmó que la labor de la Guardia Nacional (GN) en la frontera sur de México no será para frenar el flujo migratorio, sino para regularlo.

“Que quede claro: No es una Border Patrol (Patrulla Fronteriza)”, expresó la encargada de la política interior del país, en breves declaraciones, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“La Guardia Nacional se hizo también para la seguridad nacional y la entrada de migrantes irregulares es parte de nuestra seguridad nacional; por eso queremos una migración ordenada y segura”, enfatizó.

En ese sentido, Sánchez Cordero aseguró que “nosotros también tenemos derecho a que nuestras leyes se respeten y a cuidar nuestra frontera”.

Comentó que la Guardia Nacional será implementada en todo el país, principalmente en los lugares donde hay más violencia, y que estará en todo el territorio nacional, tanto en las fronteras norte y sur, en estados como Tamaulipas o Guanajuato y donde sea necesaria su presencia.

Aclaró que los recursos con los que operará el cuerpo de seguridad en la frontera sur del país forman parte de su propia partida, y que aunque todavía no se tiene fecha para que inicie operaciones en esa zona, “va a estar muy pronto”.

Respecto a versiones de Estados Unidos sobre los compromisos asumidos por México en el acuerdo migratorio que evitó la imposición de aranceles a productos mexicanos, dijo que el vecino país del norte “dice lo que tiene que decir, o sea, nosotros no nos podemos meter en su política interna”.